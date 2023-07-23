Ворог використав близько 20 ракет: в ЗСУ розповіли про особливість удару по Одесі

Російські окупанти, атакувавши Одесу в ніч проти 23 липня, використали близько 20 ракет різних типів. У тому числі й балістику.

Про це повідомила в ефірі телемарафону керівник Об'єднаного координаційного прес-центру Сил оборони півдня України Наталія Гуменюк.

«Серед ночі знов пролунав сигнал тривоги. Ми спостерігали активність і тактичної, і стратегічної авіації. Саме з застосуванням стратегічної авіації ворог випустив ракети Х-22, долучились і берегові ракетні комплекси типу „Бастіон“, які випустили „Онікс“ і „Іскандери“, били по Одеській області „Іскандерами“ типу „К“ і „М“. Тобто цього разу ворог застосував і балістику», — розповіла вона.

Також, за словами Гуменюк, окупанти застосували ракети типу «Калібр» з підводного човна, який чергував на бойовому курсі, при чому, як зазначила спікер, «значну частину ракет вдалося знищити».

За даними Гуменюк, окупанти використали близько двох десятків ракет 5 видів різного базування.

Інфографіка Повітряних Сил ЗСУ

Вона зазначила, що на жаль є влучання, вони прийшлись в портову інфраструктуру, «те, що і було пріоритетом ворога».

«Але враховуючи, наприклад, похибку ракет Х-22, зрозуміло, що під удар потрапили райони міста, які прилягають до порту. А також були влучання у більш віддалені райони, там де все ж таки приватний сектор і абсолютно не спостерігається жодного війського об’єкту. Постраждали і багатоквартирні будинки», — перелічила вона.

Серед людей, як додала Гуменюк є втрати та поранені.

«Охоронець приватного закладу загинув, одну жінку рятувальникам вдалося деблокувати, тому що завали були дуже потужними, вогнеборці вогонь дуже швидко ліквідували, хоча горіло одразу в декількох місцях міста. 19 людей за уточненими даними отримали поранення, звернулися по медичну допомогу, 14 людей були шпиталізовані, серед них 3 дітей. Всього дітей постраждало 4, тому що удари прийшлися на житлові будинки», — розповіла вона.

Нагадаємо, що після виходу рф з «зернової угоди» Одеса обстрілюється російськими військами майже щоночі. Зокрема, під час цієї атаки внаслідок масованого обстрілу пошкоджено інфраструктуру порту, житлові будинки та Спасо-Преображенський собор.

Фото t. me/V_Zelenskiy_official

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