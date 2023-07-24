Полтавська область — у лідерах серед регіонів України за взаємодією з ВПО та розвитком ветеранської політики. Про це розповіла віцепрем’єр-міністерка — міністерка з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Ірина Верещук за підсумками робочого візиту на Полтавщину.

«Окрім відкриття модульного містечка, провели кілька робочих нарад, що стосувалися питань підтримки внутрішньо переміщених осіб та розвитку ветеранської політики в області, — зауважила Ірина Верещук. — Полтавщина є однією з кращих областей у взаємодії з внутрішньо переміщеними особами та розвитку ветеранської політки. Робота за цими напрямами є системною та плідною. Область — у трійці лідерів за реалізацією проєктів з працевлаштування, підтримки наших ВПО. Дякую Полтавщині за системну щоденну роботу з підтримки ВПО та ветеранської політики».

Начальник Полтавської ОВА Дмитро Лунін розповів, що в області розробили проєкт Комплексної програми соціального захисту, реабілітації та інтеграції захисників і захисниць України. Його підтримала профільна комісія обласної ради, далі документ винесуть на розгляд сесії.

«Програма охоплюватиме сім напрямів. Це й психосоціальна адаптація, медична реабілітація, профорієнтація та працевлаштування, забезпечення житлом, дозвілля, — розповів Дмитро Лунін. — Один з напрямів — реабілітація ветеранів з інвалідністю з сім’ями в санаторно-курортних закладах Полтавщини протягом 10 днів та індивідуальний супровід родин. Розвиток ветеранської політики області та підтримки сімей захисників і захисниць — наш незмінний пріоритет».

Він додав, що аналогічні програми щодо підвищення рівня соціальної підтримки захисників і захисниць України мають реалізовувати в кожній територіальній громаді, наразі таку програму розробили в Миргородській громаді.

Також Дмитро Лунін розповів, що в ОВА створять структурний підрозділ, який опікуватиметься ветеранською політикою. Полтавщина стане пілотним регіоном, де впроваджуватимуть цю ініціативу. Ірина Верещук зауважила, що модель створення такого управління стане прикладом для інших регіонів.

«Ми масштабуємо цю модель на всю Україну. Нам важливо, щоб саме облвійськадміністрації в такий важкий для країни час були центрами прийняття рішень, відповідальними на місцях за державницьку політику саме у сфері ветеранів. І ми долучаємося до цього проєкту, — сказала Ірина Верещук. - Вдячна керівництву Полтавщини за те, що ви робите для наших людей, які постраждали внаслідок російської агресії, особливо для ветеранів та їхніх родин».

Віцепрем’єрка зауважила, що в межах візиту опрацювали вкрай важливі та актуальні питання: подальше забезпечення житлом ВПО у громадах, працевлаштування переселенців та ветеранів війни, їхню реабілітацію й подальшу інтеграцію в суспільстві, а також поспілкувалися з переселенцями.

Нагадаємо, Ірина Верещук і Дмитро Лунін у Полтаві відкрили модульне містечко для переселенців, в якому вже проживають понад 80 людей. У будиночках є все необхідне: меблі, техніка, кухня, санвузол. Облаштовані дитячі та спортивний майданчики, альтанки для відпочинку. Поруч розташовані магазини, зупинка громадського транспорту, в пішій доступності — школа та дитячий садок.

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