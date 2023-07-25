Працював на окупантів: СБУ затримала ексчиновника Херсонської ОДА

Чергового колаборанта затримали співробітники СБУ у Херсоні. Експосадовець оборонного департаменту Херсонської ОДА під час окупації працював на рашистів

Зловмисником виявився колишній начальник юридичного відділу Департаменту з питань цивільного захисту та оборонної роботи Херсонської облдержадміністрації, повідомили у спецслужбі.

На початку повномасштабного вторгнення рф чиновник підтримав російських загарбників і пішов з ними на співпрацю.

Під час тимчасової окупації Херсона він залишився у місті і погодився очолити створений агресором «відділ правового забезпечення» у захопленому на той час басейновому управлінні водних ресурсів.

Серед основних завдань колаборанта було «переведення» ввірених йому установ під вимоги «російського законодавства».

Для цього він намагався підібрати «штат» з місцевих жителів, яким обіцяв «зарплату» в рублях та лояльне ставлення з боку рашистів.

Після звільнення Херсона колаборант «заліг на дно» за місцем проживання в обласному центрі і таким чином сподівався уникнути правосуддя.

На підставі зібраних доказів слідчі Служби безпеки повідомили фігуранту про підозру за ч. 5 ст. 111−1 Кримінального кодексу України (колабораційна діяльність).

Наразі вирішується питання про обрання йому запобіжного заходу у виді тримання під вартою. Зловмиснику загрожує до 10 років тюрми.

Нагадаємо, сьогодні стало відомо, що СБУ повідомила про підозру у державній зраді екснардепу Мураєву. За даними слідства, Мураєв використовував підконтрольний йому телеканал «Наш» для масового поширення кремлівських наративів в інформаційному просторі України.

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