Брав активну участь у каральних рейдах росіян проти патріотів: в Києві затримано колаборанта

Служба безпеки затримала чергового колаборанта. Затримання відбулося в Києві.

Зрадник опинився в столиці після так званої служби в окупаційному «головному управлінні мвс рф в Запорізькій області», повідомили у спецслужбі.



Зловмисником виявився мешканець Маріуполя, який після початку повномасштабного вторгнення росії переїхав до окупованого на той час Мелітополя.

Там він почав співпрацювати з рашистами, за що наприкінці квітня 2022 року його призначили «поліцейським патрульно-постової служби» місцевого підрозділу окупаційного «мвс рф».

На цій «посаді» зрадник брав активну участь у каральних рейдах російських загарбників проти учасників руху опору в регіоні.

Встановлено, що колаборант отримав вказівку виявляти місця перебування представників українського підпілля для проведення подальших облав. Зокрема, ворога цікавив рух під назвою «Жовта стрічка».

«У липні 2022 року колаборант, розуміючи невідворотність покарання за вчиненні злочини, вирішив „звільнитися“ з лав псевдоустанови і переїхав на підконтрольну Україні територію. Зловмисник як переселенець прибув до Києва, де намагався переховуватись від правосуддя у своїх знайомих», — повідомили в СБУ.

На підставі зібраних доказів фігуранту повідомлено про підозру за ч. 7 ст. 111−1 Кримінального кодексу України (колабораційна діяльність).

Наразі він під вартою. Зловмиснику загрожує до 15 років ув’язнення.

Нагадаємо, нещодавно у Лимані затримали колишнього електрика, який пішов служити росіянам. А у вільний від роботи час фігурант записував для прокремлівських Телеграм-каналів власні відеокоментарі, де він вихваляв окупаційний режим країни-агресора.

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