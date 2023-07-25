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Суспільство та люди

У Києві спростили оплату проїзду в громадському транспорті за допомогою iPhone: що відомо

15:25 25 липня 2023
Безконтактна оплата

Відтепер мешканці столиці можуть оплатити проїзд у наземному громадському транспорті не лише банківською картою, але й просто піднісши свій iPhone або Apple Watch до валідатора.

Про це повідомив у Telegram керівник цифрової трансформації Києва та заступник голови КМДА Петро Оленич.

«Київ приєднується до світових столиць, де працює функція „Експрес-проїзд“ від Apple. Разом з Apple та Visa впроваджуємо новий сервіс для оплати проїзду у наземному громадському транспорті», — написав він.

За словами чиновника, оплату можна здійснити, просто піднісши свій iPhone або Apple Watch до валідатора без розблокування чи виведення з режиму сну.

Щоб підключити функцію, потрібно додати банківську або ж цифрову транспортну картку до Apple Wallet і увімкнути «експрес-проїзд» у параметрах.

Нагадаємо також, що з 24 липня в Києві відновили плату за паркування авто.

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