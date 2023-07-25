Як патріотичний бізнес зміцнює економіку країни та наближає перемогу: фінрезультати роботи «АТБ»

Другий надтяжкий рік війни в Україні досяг свого екватора. Протягом цих шести місяців українці пережили чимало горя, адже ворог невпинно продовжує наносити удари по цивільній інфраструктурі, руйнує ракетами та безпілотниками будівлі, квартали, райони…

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​ Однак минуле півріччя увійшло в історію не тільки як час постійних повітряних тривог, напруження через загрозу ядерної катастрофи на Запорізькій АЕС, а також величезних руйнувань і втрат — насамперед це час надії, української незламності та справжнього єднання. Єднання навколо однієї спільної священної цілі — нашої перемоги.

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​ Сьогодні вже неможливо знайти українця, який не брав би участь у збиранні коштів на сучасний бронік мобілізованому родичу або на дрон для військовиків чи не донатив би на ЗСУ. Наразі є чітке розуміння: перемога над окупантом — це справа не тільки тих, хто воює на фронті. Неодмінною запорукою перемоги є самовіддана праця цивільних осіб, котрі забезпечують надійний тил нашим захисникам, а також завдяки чесній сплаті податків підтримують економічну стійкість держави загалом.

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​ Перейшовши на особливий режим роботи на початку повномасштабного воєнного вторгнення, компанія «АТБ» стала одним із символів незламності та справжнім форпостом продовольчої безпеки країни. Безперебійно забезпечуючи мільйони громадян гарантовано свіжими продуктами та якісними товарами першої необхідності, «АТБ» продовжує зміцнювати економіку держави.

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​Протягом перших шести місяців буремного 2023-го підприємствами групи компаній «АТБ» було сплачено податків і зборів (разом із митними платежами та ЄСВ) на загальну суму 12,01 млрд гривень. З цієї суми до державного бюджету країни було перераховано 8,09 млрд грн (проти 6,65 млрд грн за перше півріччя минулого року). Ще 2,8 мільярда спрямовано до місцевих бюджетів — ці кошти стали надійним ресурсом для відновлення місцевої інфраструктури та підтримки найбільш незахищених категорій громадян. 1,12 млрд гривень було перераховано до цільових фондів.

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Таким є внесок багаторічного лідера вітчизняного ритейлу «АТБ» у нашу спільну перемогу, адже кожна передана до бюджету гривня — це фактично ще одна куля, випущена у бік ворога, чи ще одна цеглинка в стіні відновленого після ворожого удару житлового будинку.

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​ Для порівняння: минулого року аналогічний період компанія завершила з фінансовим результатом 9,79 млрд грн. Як бачимо, протягом минулих шести місяців попри спричинені війною складнощі цей показник зріс на понад два мільярди гривень (2,22 млрд грн).

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​ Стабільно високі темпи нарощування бюджетних платежів корпорація «АТБ» тримає вже багато років поспіль. Проте у нинішній важкий час компанія є наочним прикладом стійкості справжнього українського бізнесу, незважаючи на значні втрати власних активів (зруйновані магазини, знищені розподільні центри) та свого найціннішого капіталу — працівників, понад чотири тисячі яких сьогодні змінили зручну уніформу на військове спорядження та вступили до лав ЗСУ. На жаль, дехто з них уже сплатив найвищу ціну — віддав власне життя у запеклих боях за Незалежність Батьківщини.

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​ Окрім чесної сплати податків і зборів до бюджетів всіх рівнів, «АТБ» реалізує численні благодійні ініціативи, спрямовані на підтримку українських захисників та допомогу їм.

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​ Нещодавня акція від магазинів мережі «АТБ» «Сертифікат для ЗСУ» дозволила зібрати на потреби військовиків 70 млн гривень (34,5 млн зібрано завдяки покупцям і 35,5 додано від корпорації). Наразі стартував новий проєкт «Благодійний внесок», що також спрямований на підтримку військовиків і медиків.

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​ На сьогодні загальна сума допомоги Збройним Силам України, місцевим військовим адміністраціям і медикам від корпорації «АТБ» становить вже майже 500 млн гривень — і продовжує повсякчас зростати.

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​ Десятки тонн провіанту, понад тисячу автомобілів спецпризначення (пікапи Mitsubisi L200, вантажні машини підвищеної прохідності, оперативно-піротехнічні, штабні, пожежні, автоцистерни тощо) та майже чотири сотні сучасних дронів Mavic компанія «АТБ» уже передала на потреби підрозділів та об’єднань ЗСУ, за що отримала особисту подяку від Головнокомандувача ЗСУ, генерала Валерія Залужного.

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«Тож тримаймо стрій і наближаймо Перемогу разом з „АТБ“! Україна буде звільнена!» — кажуть у компанії.

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