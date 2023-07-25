Принц Вільям та Кейт Міддлтон залишать Великобританію: названі причини

Слідом за Меган і Гаррі Великобританію залишить принц Вільям, а потім і Кейт Міддлтон.

Про це пишуть британські ЗМІ.

Спадкоємець Чарльза III візьме 19 вересня участь у другому інноваційному саміті Earthshot Prize у Нью-Йорку, повідомив минулого тижня Кенсінгтонський палац.

Згідно з інформацією ЗМІ, Кейт Міддлтон не приєднається до принца Вільяма під час його дводенної поїздки до США, і, отже, не побачить млемінників Лілібет та Арчі.

Крім того, повідомляється, що принц Вільям, швидше за все, відмовиться від зустрічі з принцом Гаррі. Ображені один на одного брати нині практично не підтримують стосунків, і їхня зустріч у США малоймовірна. Таким чином, дядько також не побачить племінників.

Трохи згодом Вільям, уже разом із Кейт Міддлтон поїде до Сінгапуру.

З цього візиту розпочнеться їхній 2-річний тур на підтримку іміджу британської Співдружності Націй. Справа в тому, що король Чарльз III стурбований відносинами з партнерами по Співдружності, планує, що візити членів королівської родини до країн- партнерів протягом 24 місяців зміцнять міждержавні зв'язки на особистому рівні.

Нагадаємо, що днями королівське подружжя мало родинне свято на честь першого 10-річчя майбутнього короля Британії Джорджа.

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