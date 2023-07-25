36.77 / 37.41 40.84 / 41.65
Київ: +29
архів
ПОИСК
Останні новини
БІЛЬШЕ НОВИН  >>
Світ

Принц Вільям та Кейт Міддлтон залишать Великобританію: названі причини

19:55 25 липня 2023
Принци Вільм з принцесою Кейт

Слідом за Меган і Гаррі Великобританію залишить принц Вільям, а потім і Кейт Міддлтон.

Про це пишуть британські ЗМІ.

Спадкоємець Чарльза III візьме 19 вересня участь у другому інноваційному саміті Earthshot Prize у Нью-Йорку, повідомив минулого тижня Кенсінгтонський палац.

Згідно з інформацією ЗМІ, Кейт Міддлтон не приєднається до принца Вільяма під час його дводенної поїздки до США, і, отже, не побачить млемінників Лілібет та Арчі.

Крім того, повідомляється, що принц Вільям, швидше за все, відмовиться від зустрічі з принцом Гаррі. Ображені один на одного брати нині практично не підтримують стосунків, і їхня зустріч у США малоймовірна. Таким чином, дядько також не побачить племінників.

Трохи згодом Вільям, уже разом із Кейт Міддлтон поїде до Сінгапуру.

З цього візиту розпочнеться їхній 2-річний тур на підтримку іміджу британської Співдружності Націй. Справа в тому, що король Чарльз III стурбований відносинами з партнерами по Співдружності, планує, що візити членів королівської родини до країн- партнерів протягом 24 місяців зміцнять міждержавні зв'язки на особистому рівні.

Нагадаємо, що днями королівське подружжя мало родинне свято на честь першого 10-річчя майбутнього короля Британії Джорджа.

115

Читайте нас у Facebook та Instagram

Побачили помилку? Виділіть її та натисніть CTRL+Enter
    Введіть вашу скаргу

Зараз читають

Вайкуле та Крутий

«Я патріот своєї країни»: Вайкуле різко поставила на місце Крутого

мавпа

Тельцям — чудова інтуїція, Водоліям — цікаві знайомства, Левам — успіх у справах: гороскоп на день Мавпи-терористки 25 липня

Volkswagen Passat B5

Можна брати без роздумів: експерти назвали ТОП-10 «вічних» автомобілів

ЗСУ

Скільки ще може тривати війна в Україні: експерт про ситуацію на фронті

Наступний матеріал
Новини партнерів
Мапа сайту