Принц Гаррі і Меган Маркл вирішили пожити окремо — на різних континентах

Чутки про розлад між принцем Гаррі та його дружиною Меган Маркл ходять вже не перший місяць

То пара свариться через фінансове становище, то скандалить у ресторані на очах відвідувачів. Тепер же закордонні ЗМІ повідомили, що подружжя вирішило пожити окремо.

Здається, шлюб Гаррі та Меган тріщить по швах. Принц вирішив помиритися з королівською сім'єю і повернутися до Великобританії, а Маркл не хоче їхати за ним і має намір залишитися в Америці.

Кажуть, подружжя вже роз'їхалося, поставивши стосунки на паузу.

«Вони намагаються з'ясувати, що вплинуло на їхній союз. Гаррі не вписується в безхмарний світ Меган», — повідомив інсайдер журналістам.

Гаррі через брак грошей готується до поїздки в Африку на зйомки нового шоу для Netflix. Принц має намір зняти там документальний фільм.

«Роздільне проведення часу на різних континентах, можливо, допоможе їм знайти те, що потрібно, щоб рухатися далі», — додав інсайдер.

Нагадаємо, днями Меган Маркл втрапила у скандал і в Каліфорнії — коли вирішила відвідати фермерський ринок в Монтесіто, порушивши важливе місцеве правило.

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