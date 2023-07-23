Зовсім дорослий: опубліковано фото 10-річного принца Джорджа

В суботу, 22 липня, коли майбутній король принц Джордж відзначав своє 10-ліття, в акаунті принца и принцеси Вельських опублікували його нове фото.

На фото показано, як Джордж усміхається на камеру, сидячи на кам’яних сходах, одягнений у картату сорочку із засуканими рукавами, брюки чінос і елегантні коричневі туфлі.

Принц Джордж

В сторінці в соціальній мережі відключено коментарі, тому британці не змогли привітати свого майбутнього короля.

За інформацією Reuters, новий знімок Джорджа зробила офіційний фотограф королівської родини Міллі Пілкінгтон, а не Кейт Міддлтон, яка часто фотографує своїх дітей у дні народження.

Британські видання нагадують, що принц Джордж народився 22 липня 2013 року в лікарні Святої Марії в Лондоні з вагою 8 фунтів 6 унцій (3,8 кг). Наразі іменинник закінчив свій перший рік навчання у новій школі Lambrook School у Беркширі, до якої пішов разом зі своїми братом Луї і сестрою Шарлоттою у вересні минулого року після переїзду родини до Віндзора.

Зараз діти на канікулах, які для них почалися досить інтенсивно: минулого тижня вони відвідали тенісні змагання у Вімблдоні, а за кілька днів до цього — авіашоу в Глостерширі, де оглянули «останній літак» прабабусі Єлизавети.

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