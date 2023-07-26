Ділове чуття Дів допоможе збільшити доходи, а Скорпіони та Тельці ризикують наробити помилок: гороскоп на 26 липня 2023 року

В останній тиждень липня, на який раніше астрологи давали поради всім знаком зодіака, вівторок, 26-те, вважають днем, коли варто розпочинати справи, пов`язані з творенням. Рішення, ухвалені цього дня, будуть вірними. Також зірки радять аналізувати свої дії та обмірковувати кроки. Адже вчинене сьогодні, матиме важливі наслідки. Все має бути під контролем.

Овен

Благополучно вирішується багато питань, які серйозно турбували вас останнім часом. Зараз ви здатні правильно оцінити ситуацію, якою б заплутаною і неоднозначною вона не була. Вдається легко і безболісно розлучитися з ілюзіями, що заважали руху вперед, інформує Ukr.Media.

День підходить для інтелектуальної та фізичної праці. У деяких Овнів буде шанс набути практичних навичок, які незабаром виявляться корисними. Ефективні оздоровчі та профілактичні процедури, заняття спортом піднімають настрій та дарують заряд енергії.

Телець

Тельцям варто бути обережнішими — це не найпростіший день, і ймовірність помилок велика, особливо у першій його половині. Втім, якщо ви прийматимете рішення без поспіху і прислухаєтеся до порад знаючих і досвідчених людей, серйозних проблем вдасться уникнути. Можливі затримки у справах. Ставтеся до цього спокійно: трохи пізніше вплив позитивних тенденцій посилиться, і ви все надолужите.

Розбіжності виникають частіше, ніж звичайно, можливі суперечки з колегами, близькими людьми, просто знайомими. Ви згладжуєте гострі кути і не допускаєте серйозного конфлікту, стосунки залишаються добрими.

Близнюки

Вдалий день. Ви приймаєте правильні рішення, справляєтеся із труднощами. Допомога з боку вам не потрібна, але якщо її пропонують, відмовлятися не варто — можливий початок тривалої співпраці, приємної та дуже вигідної. З'являються чудові ідеї, можна не відкладаючи обговорити їх із союзниками.

Гостро ділове чуття допомагає Близнюкам у вирішенні фінансових питань, а вміння знаходити підхід до різних людей дозволяє успішно проводити ділові переговори. Сімейні стосунки гармонійні, спілкування з близькими піднімає настрій.

Рак

День у Раків може початися досить невдало, але засмучуватися з цього приводу не варто: вплив позитивних тенденцій посилюватиметься з кожною годиною, зміни на краще не забаряться. Можна братися за масштабні та складні проєкти, важливі справи — ви досягнете успіху, хоч і не відразу.

Стануть у нагоді давно отримані знання та навички, знайдеться гідне застосування вашим талантам. Дайте волю фантазії, не бійтеся, що ваші слова та вчинки здадуться навколишнім дивними: зірки протегують тим, хто не боїться бути щирим.

Лев

День буде складним та напруженим, проте безнадійно поганим його назвати не можна. Чим менші ваші очікування, тим нижча ймовірність розчарувань; не плекайте марних надій і будьте готові попрацювати для досягнення успіху. При цьому Левам бажано розраховувати на власні сили: можливо, ви отримаєте допомогу, але не в тому вигляді, в якому вона буде потрібна.

Можливі розбіжності та суперечки, нелегко знайти компроміси. Однак серйозних конфліктів вдасться уникнути, якщо ви постараєтеся. Будьте обережнішими з грошима, постарайтеся скоротити витрати.

Діва

Переважає вплив позитивних тенденцій, і, хоча старі проблеми часом нагадують Дівам про себе, та й нові труднощі не виключені, ви зможете багато чого досягти. Можна експериментувати, шукати нові способи вирішення завдань, на виправданий ризик. Багато Дів успішно доведуть до кінця складні проєкти, які виявилися не під силу представникам інших знаків.

З'являться цікаві ідеї щодо бізнесу, буде можливість збільшити доходи. Ділове чуття не підводить навіть представників знака, далеких від комерційної діяльності.

Терези

Вранці можуть виникнути труднощі, але ви швидко впораєтеся з ними. Що далі, то краще йдуть справи, тим більшу прихильність виявляють до вас зірки. Якщо якісь труднощі все ж таки виникають, ви не губитеся, не відступаєте, а продовжуєте йти своїм шляхом. Така наполегливість допомагає як досягти поставлених цілей, а й справити сприятливе враження оточуючих.

Вдалий день для співбесід, зустрічей з потенційними діловими партнерами, обговорення можливостей співпраці. Приймати якісь конкретні рішення Терезам поки зарано. На закоханих представників знака чекає дуже приємний день, повний романтичних сюрпризів.

Скорпіон

День ілюзій та помилок. Може здаватися, що все складається непогано і успіх не за горами, але пізніше ви зрозумієте, що потрібно подолати чимало перепон, щоб досягти свого. Оточуючі не скупляться на цікаві пропозиції та обіцянки, за якими нічого не стоїть; довіряйте тільки тим, хто неодноразово доводив, що заслуговує на це.

У Скорпіонів можливі проблеми у особистих відносинах, нагадають про себе якісь старі образи; ревнощі та підозри теж не сприяють взаєморозумінню. Можна у всьому розібратися, але для цього потрібна холоднокровність та вміння критично оцінити не лише оточуючих, а й себе.

Стрілець

З'являються нові плани та чудові ідеї. Ви розумієте, що для здійснення задуманого доведеться подолати труднощі, і це вас не лякає. Ділова активність дуже висока, вам вдається випередити конкурентів, зміцнити свої позиції. Середина дня — сприятливий час для переговорів, зустрічей з потенційними партнерами та співбесід.

У Стрільців сьогодні добре складаються поїздки, особливо якщо ви вирушаєте в дорогу в компанії близьких друзів чи коханої людини. Можна проявляти ініціативу в особистих відносинах, зізнаватись у своїх почуттях.

Козоріг

День пройде досить плідно, якщо ви розраховуватимете на власні сили, не чекатимете допомоги з боку і розраховуватимете на те, що партнери та союзники підтримають усі ваші ідеї. Намагайтеся не демонструвати своєї переваги, не ставитися зверхньо до тих, чиї успіхи не такі значні, як ваші. Доброзичливість і відкритість роблять вас привабливішими, допомагають зберігати добрі стосунки з колегами, знайомими та близькими.

Козорогам сьогодні не бажано приймати важливі рішення (особливо якщо вони стосуються грошей або майна), підписувати документи, укладати договори. Також день не підходить для звернення до державних інстанцій.

Водолій

Непростий і досить виснажливий день. Ви проявляєте наполегливість, прагнете подолати перепони і досягти поставлених цілей, але виникають нові і нові проблеми, а люди, які раніше обіцяли допомогу, відмовляють у ній. Не поспішайте із важливими рішеннями, намагайтеся не пов'язувати себе зобов'язаннями. Серйозні справи та зустрічі, від яких може багато що залежати, краще відкласти.

При цьому день добре підходить Водоліям для відпочинку, дає можливість приємно провести час, поспілкуватися з тими, хто вам дорогий. Близькі знайдуть спосіб підтримати і порадувати вас, ви дасте відповідь тим же.

Риби

У Риб сьогодні ймовірні труднощі у спілкуванні, доведеться докласти маси зусиль, щоб уникнути конфліктів з людьми, з якими ви хотіли б зберегти хороші відносини. При цьому день підходить для самостійної роботи; якщо ніхто не відволікатиме вас, ви зможете впоратися з багатьма справами.

Намагайтеся уникати перевтоми, вона може погано позначитися на самопочутті, спровокувати нездужання. Корисні сеанси масажу, спа-процедури, відпочинок біля води. Вечір підходить для спілкування з близькими людьми, а від відвідування багатолюдних світських заходів краще відмовитися.

Раніше астрологи назвали знак зодіаку, для якого осінь цього року стане дуже успішною у фінансовму плані.

Фото Pixabay

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