СБУ та ДБР прийшли з обшуком до любителя Мальдів нардепа Арістова (фото)

СБУ і ДБР провели обшуки у народного депутата України, який відпочивав на Мальдівах під виглядом «службового відрядження» попри заборону для посадовців на виїзд за кордон під час війни на відпочинок.

Як повідомляють в СБУ, кримінальне провадження стосується чинного заступника голови комітету Верховної Ради України з питань нацбезпеки, оборони та розвідки. За традицією, прізвище не називається, але відомо, що йдеться про «слугу народа» Юрія Арістова.

Фото СБУ

В українській спецслужбі заявили, що у середині липня цього року депутат перебував в одному з готелів острова Ітхаафуші на Мальдівах.

Фото СБУ

«За попередніми даними, для нелегального виїзду за межі України було внесено неправдиві відомості до офіційних документів для виїзду за кордон, зокрема щодо терміну, мети та країни „службового відрядження“ народного обранця», — йдеться у повідомленні.

Наразі підтверджено, що у липні цього року депутат з робочим візитом виїхав на три дні до сусідньої європейської країни, де 10 липня дистанційно відкрив лікарняний в одному з приватних медзакладів Києва до 19 липня 2023 включно. При цьому до електронної системи охорони здоров’я було внесено недостовірні відомості, оскільки медичний огляд фактично не здійснювався.

З’ясовано, що депутат разом з сім’єю — жінкою та дітьми — до 22 липня перебував на території Мальдівської Республіки, у готельному комплексі Waldorf Astoria Maldives. Під час обшуків у помешканні депутата СБУ виявила закордонний паспорт народного обранця, у якому містяться відмітки про виїзд на Мальдіви.

Фото СБУ

Кримінальне провадження відкрите за ч. 1 ст. 366 Кримінального кодексу України (службове підроблення). Також Служба безпеки перевіряє контакти депутата у період його перебування за кордоном.

Також перевіряється інформація щодо можливого виїзду інших нардепів та чиновників на зарубіжний відпочинок під час війни.

Нагадаємо, що після того, як стало відомо про «мальдівський вояж», Юрій Арістов подав до Верховної Ради заяву про складення мандату народного депутата України.

Фото СБУ

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