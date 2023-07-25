Батальйон «Мальдіви»: «Слуга народу», який відповідає за нацбезпеку, «засвітився» на елітному курорті

В Україні вже понад рік триває війна. Після декількох скандалів із закордонними відпустками РНБО заборонила виїзд за межі країни чиновникам та депутатам.

Але дотримуватись заборони стали не всі високопосадовці.

Так, заступника голови Комітету Верховної Ради з питань національної безпеки, оборони та розвідки, нардепа партії «Слуга народу» у середині липня помітили у 5-зірковому готелі Waldorf Astoria Maldives, що знаходиться на приватному острові Ітхаафуші на Мальдівах.

Про це повідомили журналісти «Слідства.Інфо».

Працівники курорту підтвердили цю інформацію.

У розпорядженні Waldorf Astoria Maldives є 119 вілл для відпочивальників. Вартість проживання на двох за одну ніч у цьому мальдівському готелі, згідно з цінами на сервісі Booking.com, варіюється від 100 тисяч грн за віллу на пляжі з басейном та двоспальним ліжком і до 323 тисяч грн за віллу з двома спальнями та басейном.

За одну ніч із трьома спальними кімнатами, басейнами та доступом до пляжу просять понад мільйон гривень.

В якій саме віллі відпочивав народний депутат Арістов, журналістам не вдалося.

Сам нардеп на дзвінок журналістів не відповів. Його прессекретарка попросила надіслати журналістський запит. Але на нього відповіді теж не було.

Дружина нардепа Марина Арістова сказала, що її чоловік був у Вільнюсі, звідки й опублікував у Facebook знімки.

Нагадаємо, Юрій Арістов був обраний заступником голови комітету з питань національної безпеки, оборони та розвідки у грудні 2022 року.

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