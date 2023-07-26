ЗСУ отримали 190 авто за сприяння Favbet Foundation і компанії Favbet

Збройні сили України отримали 190 авто за сприяння благодійного фонду Favbet Foundation і компанії Favbet.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення Favbet Foundation.

190-те за рахунком авто отримала 126-та окрема бригада Територіальної оборони, до складу якої входять фанати українського футбольного клубу «Севастополь».

«Дуже дякую Favbet Foundation, спасибі від фанатів Севастополя і від усіх фанатів, які виконують бойові завдання на Південному напрямку. І дякую „Народній Армії“ (футболіста Романа Зозулі. — Ред.). Все буде Україна!» — зазначив Ігор, представник Ультрас Севастополя.

Поміж 190 автівок для ЗСУ також 53 позашляховики, які компанія Favbet придбала для комплектації ударних рот проекту «Армія Дронів».

Нагадаємо, загалом від початку повномасштабного вторгнення сумарна допомога ЗСУ та іншим Силам оборони за сприяння фонду склала понад 135 млн грн.

Favbet Foundation — благодійний фонд, заснований 2020 року. Фонд підтримує ініціативи у сфері освіти, здоров’я та спортивного розвитку.

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