Собака Байдена за чотири місяці вкусив співробітників секретної служби 10 разів

Собака президента США Джо Байдена Коммандер вкусив співробітників секретної служби щонайменше 10 разів у період з жовтня 2022 року по січень, включаючи один інцидент, який вимагав відвідування лікарні постраждалим правоохоронцем, згідно із записами Міністерства внутрішньої безпеки.

Консервативна наглядова група Judicial Watch оприлюднила майже 200 сторінок документів Секретної служби, які вона отримала через судовий позов на підставі Закону про свободу інформації. Група заявила, що подала позов після того, як у грудні минулого року агентство, що є підрозділом Міністерства національної безпеки, «не надало адекватної відповіді» на її запит щодо записів про інциденти укусів породистих німецьких вівчарок. Група заявила, що подала запит після того, як отримала інформацію про поведінку Коммандера.

Коммандер — другий собака Байдена, який поводиться агресивно, в тому числі кусає співробітників Секретної служби і Білого дому. Після цих інцидентів собаку, німецьку вівчарку на прізвисько Мейджор, відправили жити до друзів у Делавер. Білий дім і Секретна служба, схоже, намагалися применшити значення ситуації, але останні інциденти викликають питання про те, чому Байдени привезли ще одну німецьку вівчарку в резиденцію президента, і чому напади продовжуються.

Ентоні Гульєльмі, головний речник Секретної служби, заявив в окремому електронному листі, що його відомство протягом останніх кількох президентських термінів «орієнтувалося на те, як найкраще діяти в оточенні домашніх тварин, і ці інциденти не є винятком. Ми надзвичайно серйозно ставимося до безпеки та добробуту наших співробітників».

Секретна служба забезпечує охорону президента і його сім'ї, і десятки її співробітників чергують навколо президентського особняка і його розлогої території.

Байден отримав собаку у грудні 2021 року в подарунок від свого брата Джеймса. Опубліковані записи охоплюють лише частину його півторарічного перебування в якості домашнього улюбленця президента. У сім'ї також є кішка Віллоу. 3 листопада 2022 року співробітник Секретної служби повідомив колегам електронною поштою, що Коммандер двічі вкусив офіцера у формі — у верхню частину правої руки та стегно. Співробітники медичної служби Білого дому надали допомогу офіцеру і вирішили доставити його в лікарню.

Байдени працюють з Секретною службою і персоналом резиденції Білого дому «над додатковими протоколами прив'язки і тренуваннями» для Коммандера, а також над створенням спеціальних зон, де він може бігати для тренувань.

«Президент і перша леді неймовірно вдячні Секретній службі і співробітникам Виконавчої резиденції за все, що вони роблять для того, щоб убезпечити їх, їхню сім'ю і країну», — додав Гуглієльмі.

Гуглієльмі зазначив, що співробітникам Секретної служби рекомендується повідомляти про травми, пов'язані з виконанням службових обов'язків, своїм безпосереднім керівникам для оформлення відповідної документації.

«Ми знаємо про минулі інциденти, пов'язані з домашніми улюбленцями, і ці випадки розглядалися так само, як і аналогічні травми на робочому місці, з відповідними повідомленнями та процедурами звітності», — сказав він.

Раніше «ФАКТИ» писали, що у резиденції президента США виявили кокаїн.



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