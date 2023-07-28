Була знайдена без ознак життя: поліція оприлюднила дані про смерть Шинейд О’Коннор

Поліція Лондона поширила офіційну заяву з приводу раптової смерті культової ірландської співачки Шинейд О'Коннор. Як уже повідомляли «ФАКТИ», вона померла напередодні у віці 56 років. Перші повідомлення виявилися неточними. Стверджувалося, Шинейд померла в Дубліні.

В офіційній заяві підкреслюється, що її знайшли непритомною в Лондоні за адресою, де співачка останнім часом проживала. Лікарі оголосили О'Коннор мертвою просто на місці події.

«Поліція була викликана об 11:18 у середу, 26 липня, у зв'язку з повідомленнями про жінку, яка не відповідає на запити… Були присутні співробітники поліції. 56-річну жінку було оголошено мертвою на місці події. Смерть не розглядається як підозріла», — йдеться в заяві.

Лондонський коронерський суд заявив, що повідомлений про смерть Шинейд О'Коннор.

«Медична причина смерті не була вказана. Тому коронер наказав провести розтин. Результати можуть бути недоступні протягом кількох тижнів», — йдеться в заяві суду.

Суд додав, що рішення про необхідність проведення розслідування буде ухвалено, коли стануть відомі результати розтину і будуть заслухані заяви членів сім'ї покійної.

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що 17-річний син співачки Шинейд О'Коннор наклав на себе руки.

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