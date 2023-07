Пронизливий голос 90-х: померла культова співачка Шинейд О'Коннор

У середу, 26 липня, у Дубліні у віці 56 років померла всесвітньо відома співачка та композиторка Шинейд О'Коннор. «Ми з глибоким сумом повідомляємо про смерть нашої коханої Шинейд. Її сім'я та друзі дуже засмучені», — йдеться у заяві сім'ї. Причина смерті поки що не відома.

Протягом кількох останніх років О'Коннор боролася із глибокою депресією. Вона зізнавалася, що її переслідують суїцидальні думки. Кілька разів Шинейд зникала з дому, а потім її знаходили в якомусь дешевому готелі. При цьому на столі могла лежати прощальна записка.

Шинейд О'Коннор народилася 8 грудня 1966 року в одному з передмість Дубліна. Батьки розлучилися, коли вона ще була дитиною. Це вплинуло на її дорослішання. Шинейд росла бунтаркою. Її виключили із католицької школи.

У 1985 році, коли Шинейд було 18 років, в автокатастрофі загинула її мати. Після цього дівчина змушена була сама заробляти на життя. Вона стала співати у дублінських кафе та клубах.

Незабаром на неї звернули увагу професійні музиканти. У рік загибелі матері О'Коннор переїхала до Лондона, де підписала свій перший контракт зі студією звукозапису.

Загалом за свою кар'єру співачка випустила понад 10 студійних альбомів. Однак всесвітню славу принесли їй дві пісні. Перша — I Want Your Hands On Me — прозвучала у фільмі жахів «Кошмар на вулиці В'язів 4: Король сну».

Другу пісню написав легендарний Прінс. Але саме версія у виконанні Шінейд О'Коннор зробила Nothing Compares 2 U світовим хітом. Десятки мільйонів музичних фанатів у всьому світі були підкорені сумними очима ірландської співачки, її непопсовою короткою стрижкою і, що найголовніше, пронизливим голосом, що рве душу на частини.

Пісня досі користується популярністю.

Шинейд виступала разом із багатьма відомими музикантами. Її пісні здобували престижні музичні премії. Але це не давало їй задоволення.

«Всі, бачите, хочуть попзірку. Але я — співачка протесту, мені необхідно полегшити душу, а слава мені ні до чого», — написала вона у своїх мемуарах «Спогади», які були опубліковані 2021 року.

О'Коннор двічі йшла з головою в релігію. Спочатку вона отримала сан проповідника. Але потім у 2018 році несподівано прийняла іслам і почала називати себе Шухада Садакат.

Минулого року найсильнішим душевним потрясінням для неї стала смерть 17-річного сина Шейна. Підліток наклав на себе руки.

Шинейд була одружена чотири рази. У неї було четверо дітей — дочка та троє синів.

«Її музику любили в усьому світі, а її талант ніким не перевершений і ні з чим не порівняти», — написав прем'єр-міністр Ірландії Лео Варадкар у Twitter, повторивши слова зі знаменитої пісні Nothing Compares 2 U.

Раніше «ФАКТИ» повідомляли про смерть знаменитої співачки та актриси Джейн Біркін.

134

Читайте нас у Facebook та Instagram