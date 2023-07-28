«Приїхав покупець у збройовий магазин»: Кім Чен Ин особисто показав шойгу нові балістичні ракети і дрони

У Пхеньяні з помпою святкують 70-річчя завершення війни з Південною Кореєю. Пропагандистська машина КНДР безумовно підносить цю дату як незаперечний доказ перемоги відважного народу Північної Кореї. На честь річниці організовано виставку досягнень військово-промислової галузі республіки.

У Пхеньян прибули делегації з Китаю та росії. Їх приймають за найвищим розрядом. Делегацію з Москви очолює міністр оборони рф сергій шойгу. Раніше «ФАКТИ» писали про те, що Північна Корея нарощує торгівлю з росією.

Лідер КНДР Кім Чен Ин особисто продемонстрував новітню зброю московському гостю. Йому показали північнокорейські ракети і дрони. Зокрема, шойгу ознайомився з міжконтинентальною балістичною ракетою (МБР) «Хвасон». Її випробування Пхеньян успішно провів у квітні. «Хвасон» вважається першою північнокорейською МБР на твердому паливі.

Що стосується дронів, то вони не виглядають готовими до використання, наскільки можна судити по фото з виставки. Кім Чен Ин показав шойгу два безпілотники нової конструкції. За зовнішнім виглядом вони схожі на американські моделі RQ-4 Global Hawk і MQ-9 Reaper. Про їхні випробування нічого не відомо.

Російський міністр також оглянув танки та іншу бронетехніку.

Американська розвідка підозрює, що КНДР таємно постачає росії зброю, яку потім використовують у війні проти України. Пхеньян і Москва це всіляко заперечують. Однак постачання своїх дронів росії заперечує й Іран. У Вашингтона є підстави вважати, що Північна Корея переправляє в росію артилерійські снаряди і ракети ближнього радіусу дії.

Західні ЗМІ пишуть, що візит шойгу до Пхеньяну схожий на приїзд покупця до збройового магазину. Дефіцит ракет і бойових дронів, який відчуває росія, добре відомий. А Кім Чен Ину втрачати особливо нічого — КНДР і так давно вже перебуває під жорсткими західними санкціями.

У Північній Кореї спостерігається гостра нестача продуктів харчування через це. І Москва цілком може запропонувати вигідний Пхеньяну бартер.

27 липня в столиці КНДР відбувся масштабний військовий парад. Після нього російська та китайська делегації вирушать додому. До речі, Північна Корея вперше приймає іноземних гостей на офіційному рівні після пандемії коронавірусу. Востаннє Пхеньян запрошував делегатів іноземних урядів на військовий парад у лютому 2018 року. На початку 2020 року КНДР закрила свої кордони.

Раніше повідомлялося, що Північна Корея здійснила запуск свого першого космічного супутника. Пхеньян не приховував, що супутник буде розвідувальним. Однак спроба завершилася невдачею. Балістична ракета, яка мала вивести апарат на орбіту, незабаром після старту розвалилася і впала в море.

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