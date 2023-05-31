Запуск першого супутника КНДР викликав переполох у Південній Кореї та Японії

Північна Корея здійснила запуск свого першого космічного супутника. Пхеньян не приховував, що супутник буде розвідувальним. Однак спроба завершилася невдачею. Балістична ракета, яка мала вивести апарат на орбіту, незабаром після старту розвалилася і впала в море.

Офіційне агентство Північної Кореї ЦТАК повідомило, що в двигуні ракети сталися технічні неполадки.

Запуск викликав тривогу і навіть деяку паніку в Південній Кореї, а також у окремих районах Японії. У Сеулі спрацювала повітряна тривога. По стільниковому зв'язку було розіслано попередження про необхідність готуватися до евакуації. Тільки через 20 хвилин людей заспокоїли — абоненти отримали нове повідомлення про те, що попереднє було помилковим.

Така ж ситуація була і на японському острові Окінава, який розташований найближче до КНДР.

Дії Пхеньяна вже засудили США, Японія та ООН. В офіційних заявах підкреслюється, що КНДР прямо порушує резолюції Ради Безпеки ООН.

Уламки ракети і супутника виявили південнокорейські військові в Жовтому морі на захід від Корейського півострова. Влада Південної Кореї поширила фотографії знайденого в морі великого бочкоподібного металевого об'єкта з трубами і проводами, що виходять із нього. Стверджується, що то і є супутник-шпигун.

Це вже шоста спроба Північної Кореї запустити космічний супутник з 2016 року. ЦТАК заявило, що незабаром буде зроблено новий запуск.

Раніше «ФАКТИ» писали, що юна дочка лідера КНДР все частіше з'являється поруч із батьком на офіційних заходах.

На фото в заголовку: Сеул, на екрані попередження про повітряну тривогу

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