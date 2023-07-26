Таємні угоди: Північна Корея нарощує торгівлю з росією

Економічний підйом Північної Кореї, яка продає путіну зброю, означає, що режим може витримати санкції і продовжувати нарощувати ядерну програму, зазначають західні експерти. Повідомлення про нові види цукру на місцевих ринках, супутникові знімки потягів, що перетинають кордони, вантажні кораблі з вимкненими транспондерами — експерти звертаються до таких показників, а не до суворої статистики, оцінюючи непрозору економіку Північної Кореї. Про це повідомляє Bloomberg. І всі вказують на один висновок: Кім Чен Ин знайшов нові способи наповнення своєї виснаженої скарбниці. Ці гроші дозволяють йому ігнорувати фінансові стимули, покликані повернути Північну Корею за стіл переговорів, і продовжувати нарощувати свій ядерний арсенал.

Минулого місяця Організація Об'єднаних Націй заявила, що росія відновила постачання нафти до Північної Кореї вперше з 2020 року. Це сталося після перезапуску поставок зерна. Хоча неможливо знати, що йде у зворотньому напрямку, і уряд США, і незалежні аналітики мають думку: це боєприпаси з величезних запасів Північної Кореї.

Разом з відновленням торговельних зв'язків з Китаєм та іншими джерелами доходу, такими як кіберзлочинність, допомога з боку росії гарантує, що економіка Північної Кореї залишається достатньо стабільною, щоб функціювати, що дозволяє Кіму продовжувати кидати виклик міжнародній спільноті.

«Північній Кореї завжди вдається знайти спосіб вижити, — каже Рейчел Мін'юнг Лі, менеджер з регіональних питань базованої у Відні Open Nuclear Network, яка майже два десятиліття працювала аналітиком у ЦРУ. — Немає жодних ознак того, що Корея повернеться до ядерних переговорів найближчим часом».

росія і Китай демонструють свою підтримку Кіму, відправивши делегації високопосадовців до Північної Кореї — це перші такі візити іноземних посланців з часів пандемії COVID-19.

Пхеньян, якому вже близько 15 років заборонено продавати зброю, відкидає звинувачення в тому, що він постачає її росії. Проте в грудні Білий дім заявив, що має докази того, що Північна Корея здійснила первинну поставку зброї для групи Вагнера для використання в Україні, яка включала піхотні ракети та реактивні снаряди. Один з боєприпасів, який є у Північної Кореї та, ймовірно, потрібен росії, — це 152-мм артилерійські снаряди. Вони сумісні зі зброєю радянських часів. За даними дослідницької групи Джеймстаунського фонду, кремлівська військова машина використовує тисячі снарядів щодня та бореться за постачання.

Північна Корея має незліченні запаси боєприпасів та, ймовірно, вхопиться за можливість розвантажити частину своїх складів за велику ціну, вважає експерт з питань озброєнь Джуст Оліманс, який є співавтором книги «Збройні сили Північної Кореї». Скільки саме вони отримають, залежатиме від їхньої здатності вести переговори.

Зважаючи на те, що і Північна Корея, і росія підпадають під санкції ООН, обидві країни намагаються приховати точний обсяг торгівлі. Але є численні ознаки того, що активність зростає.

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що росія останнім часом отримує з Ірану великі партії «шахедів».

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