Компанія молоді розбилася у ДТП на Миколаївщині: троє загиблих (фото)

На Миколаївщині, портова інфраструктура яких нині є пріорітетною мішенню для ворога, в ніч на 30 липня сталася смертельна ДТП.

ВАЗ виявився розтрощеним вщент

Як повідомили в поліції, у Вознесенську в районі АЗС по вулиці Київська загинули троє осіб — 20-річний водій автомобіля ВАЗ-210 990 та двоє його пасажирів-однолітків, а ще двоє пасажирів 22-х та 26-ти років отримали тілесні ушкодження різного ступеню тяжкості.

Зазнав травмувань і 57-річний водій Suzuki Vitara.

Suzuki Vitara.пощастило значно більше

Усіх травмованих було доставлено до медичного закладу.

Слідчі кваліфікували подію за ознаками ч. 3 ст. 286 КК України «Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами, що спричинили загибель кількох осіб». Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк до десяти років з позбавленням права керувати транспортними засобами на строк до трьох років.

Нагадаємо, напередодні смертельна «молодіжна» ДТП сталася і на Прикарпатті — там п’яний 26-річний мотоцикліст в’їхав у дерево, загинула 16-річна дівчина.

Фото поліції

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