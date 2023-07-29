Смертельна ДТП на Прикарпатті: п’яний мотоцикліст в’їхав у дерево, загинула 16-річна дівчина

В Івано-Франківській області, де вибухнув скандал з наркотиками та зґвалтуванням дівчат, сталася смертельна ДТП.

Як повідомили в обласній поліції, нетверезий водій вчинив ДТП, де загинула неповнолітня дівчина.

ДТП сталася 29 липня на пів другу ночі у селі Рожнів Косівського районі. У результаті аварії неповнолітня пасажирка мотоцикла від отриманих травм померла на місці. Нетверезого керманича слідчі затримали.

Поліцейські встановили, що 26-річний місцевий мешканець, рухаючись на мотоциклі, на заокругленій ділянці не впорався з керування та виїхав за межі проїзної частини, потім наїхав на дерево.

У результаті автопригоди 16-річна пасажирка мотоцикла від отриманих травм померла на місці.

Водія мотоцикла в медичному закладі перевірено на стан сп’яніння, результат-2,27 проміле.

Керманича мотоцикла слідчі затримали в процесуальному порядку. Невдовзі йому повідомлять про підозру та оберуть запобіжний захід.

Як повідомляли «ФАКТИ», два дні тому у Бучанському районі Київської області на блокпосту сталася ДТП за участю фури.



Раніше на цьому ж блокпосту сталося кілька смертельних ДТП.

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