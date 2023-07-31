Шість загиблих та 75 поранених: у Кривому Розі завершили пошуково-рятувальну операцію

У Кривому Розі рятувальники вже виявили тіла 6 загиблих. Постраждали 75 людей, серед яких шестеро дітей.

Серед 22 госпіталізованих — двоє дуже у важкому стані. Про це повідомив голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак.

Він також повідомив, що завтра Кривий Ріг буде у жалобі за жертвами російської атаки.

За інформацією Лисака, пошуково-рятувальна операція у Кривому Розі завершена. Тепер до роботи беруться комунальники.

«Перебуваючи на місці трагедії, я побачив, наскільки злагоджено працювали наші ДСНСники, правоохоронці, нацгвардійці, медики, волонтери, представники місцевої влади та просто небайдужі громадяни. У горі українці ще більше об’єднуються. Та хіба й можна лишатися байдужим, коли бачиш, як російські ракети забирають безневинні життя. Дякую всім і кожному, хто сьогодні працював на місці трагедії», — написав очільник області.

Лисак також опублікував фото зруйнованих корпусів коледжу. За його словами, два корпуси зруйновані вщент. Ще два сильно побиті.

«Ворожа ракета поцілила просто в лабораторію освітнього закладу Кривого Рогу. Загинула жінка, яка працювала тут. Її діставали з-під завалів. Вона стала шостою за сьогодні жертвою російських вбивць», — додав він.

Нагадаємо, сьогодні близько дев'ятої ранку дві російські балістичні ракети влучили у житловий будинок та у навчальний заклад у Кривому Розі. Зруйновано з 4 по 9 поверх у дев'ятиповерхівці, два корпуси технікуму. Багато людей постраждало, 6 загинули.

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