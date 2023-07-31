«Відкинуло так, що опинилася в коридорі»: мешканка Кривого Рогу розповіла про пережиту атаку

Мешканка багатоповерхівки у Кривому Розі, який сьогодні вранці пережив ракетний удар російських варварів, розповіла, що вибух застав її, коли вона намагалася передати свідчення газових лічильників.

Про це вона сказала одному з місцевих Telegram-каналів.

За словами жінки, вранці вона намагалася передати свідчення газових лічильників. А те, що будинок обстріляли, вона усвідомила лише після того, як побачила вибиті вікна та двері своєї квартири, а сама була вже в крові.

«Стояла на кухні, хотіла передати показання лічильника газу, а потім відкинуло так, що опинилась у коридорі. Вся посічена уламками скла та шматками меблів. Спочатку не зрозуміла, що сталося. Потім повернулася і побачила, що вибиті всі вікна, і двері. А потім чомусь почула ще один вибух, можливо це обвалився шматок нашого будинку», — цитують ЗМІ слова жінки.

Жінка додала, що прийшла до тями лише після того, як вийшла з постраждалого будинку і побачила рятувальників. Лікарі швидкої допомоги вже були на місці та допомагали пораненим.

Як відомо, окупанти вдарили по Кривому Рогу на Дніпропетровщині двома ракетами. Одна ракета потрапила до чотириповерхової будівлі навчального закладу. Під завалами, мабуть, є люди. Друга ракета зруйнувала секцію з 4 до 9 поверху житлового будинку. Виникла пожежа. Наразі відомо про двох загиблих та 31 пораненого, серед яких четверо дітей.

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