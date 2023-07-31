Обстріл ворогом багатоповерхівки в Кривому Розі: збільшилось число постраждалих

Кількість постраждалих через ракетний удар по Кривому Рогу вже зросла до 53. Загинуло четверо людей.

Про це в етері телемарафону заявив голова Ради оборони Кривого Рогу Олександр Вілкул.

«Найновіша інформація така: 53 людини поранені, в тому числі три дитини. З поранених троє людей у важкому стані й один у надважкому», — розповів Вілкул.

За його словами, загиблих четверо. Серед них два чоловіки. І родина: мати 45 років і дівчинка 10 років. Продовжується розбір завалів, під якими ще можуть бути люди.

Також, за оцінками Вілкула, завали будівлі технікуму можуть розібрати до вечора. Щодо будинку, то там роботи закінчать не раніше, ніж до завтрашнього ранку.

Крім того, під час розбору завалів та рятувальної операції на місці обстрілу житлової багатоповерхівки у Кривому Розі стався обвал конструкцій будинку.

Про це повідомили у МВС України.

На щастя, люди були на безпечній відстані, а рятувальники встигли відскочити від будинку, коли частина конструкції впала.

Тому правоохоронці просять триматися трохи далі від місця, де проводяться рятувальні роботи, адже окрім можливого повторного обстрілу, може трапитись обвал споруди чи вибух.

Окрім того, варто дослухатись порад правоохоронців, не заважати роботі спецслужб та памʼятати про власну безпеку.

Нагадаємо, вранці 31 липня російські війська обстріляли Кривий Ріг, запустивши по місту дві ракети. Одна з них влучила у житловий будинок, друга — у навчальний заклад. На цей час відомо вже про 53 поранених та 4 загиблих. На жаль, кількість постраждалих та жертв продовжує зростати. Жінка, яка пережила атаку, розповіла про пережите.

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