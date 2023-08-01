До 5 кг вибухівки: розробник БПЛА «Довбуш» Яценко розгортає виробництво 4 тисяч дронів-камікадзе на місяць

Розробник БПЛА «Довбуш» Володимир Яценко на замовлення військових підрозділів розгортає в Україні виробництво дронів-камікадзе «Котигорошко», які можуть нести до 5 кг вибухівки на відстань до 50 км. Про це він розповів в інтерв’ю «Бізнес.Цензор».

«Ми зрозуміли, що нам потрібні одноразові камікадзе. Вони управляються операторами до останньої секунди, до зіткнення. Саме візуальний контроль оператора дає змогу найточніше вразити ціль. Але ті камікадзе, які масово збираються в Україні, мають обмежену дальність. До п'яти, до шести кілометрів, і далі ніяк. Коли говоримо про далекобійні камікадзе, ми повинні мати ретрансляцію. Тому в „Довбуша Т-20“ з'являється ще одна функція — він супроводжує ударні дрони та ретранслює сигнал. Дальність наших камікадзе до 50 км. Не тактична глибина, як у Mavic, а вже оперативна. Це ворожі станції РЕБ і бронетехніка. У нас п'ять кілограмів боєприпасу. Достатньо, щоб пропалювати броню навіть при правильній побудові броні. Ми провели опитування серед команд, які працюють із „Довбушем“. Чотири тисячі ударних дронів на місяць — такий запит від військових ми отримали», — розповів Володимир Яценко.

Володимир Яценко

Також він зазначив, що його команда розробила нову модифікацію ударного безпілотника «Довбуш Т-20» з розмахом крила 4,5 м і дальністю польоту до 1000 км.

«Довбуш» став ударним. Він виконує всі функції. Це й розвідник, і коригувальник, і тепер може скидати боєприпаси. «Довбуш Т-20» оснащений конструкцією з підвісом для їх закріплення. Собівартість нової моделі становить $ 8 тис. У нас немає ціни, тому що ми не продаємо наші літаки. Ми їх самі безкоштовно передаємо в підрозділи, які воюють. У мене у WhatsApp повний іконостас — підрозділи ЗСУ, СБУ, прикордонна служба. Ми працюємо з усіма. Єдина умова від нас як від виробника — ми навчаємо команди, які працюватимуть із літаком. Намагаємося, щоб навчалося три людини: пілот, оператор, технік. Після навчання передаємо літак. Ми вже навчили понад 200 команд. Зараз ми отримуємо допуск на експлуатацію відразу на два борти — «Довбуш Т-20″ і дрон-камікадзе „Котигорошко“», — розповів Володимир Яценко.

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