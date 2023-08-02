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Події

Повітряна атака ворога на Київ: сили ППО знищили всі цілі (відео)

6:39 2 серпня 2023
Збитий дрон росіян

Сили протиповітряної оборони України знищили всі «шахеди», якими російський ворог атакував Київ в ніч на середу, 2 серпня.

Про це повідомив голова КМВА Сергій Попко.

Зазначається, що групи безпілотників заходили у повітряний простір столиці України одночасно із кількох напрямків. Проте силами і засобами ППО усі повітряні цілі, а це понад 10 дронів типу Shahed, були виявлені та знищені.

Зафіксовано падіння уламків в Соломʼянському, Голосіївському та Святошинському районах Києва. Є пошкодження нежитлових приміщень та дорожнього покриття.

Раніше «ФАКТИ» писали, що, розробник БПЛА «Довбуш» Яценко розгортає виробництво 4 тисяч дронів-камікадзе на місяць. Тому, можливо, найближчим часом українські дрони з 5 кг вибухівки на борту зможуть привести до тями багатьох росіян.

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