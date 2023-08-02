В Києві вночі працювала ППО: уламки збитих дронів впали в двох районах столиці

В ніч на середу, 2 серпня, російський ворог вкотре намагався атакувати Україну з повітря. Зокрема, у Київській області повідомляли про рух ворожих дронів.

В результаті роботи ППО зафіксовано падіння уламків БПЛА у Соломʼянському і Святошинському районах.

Про це повідомив мер Києва Віталій Кличко.

Очільник столиці додав, що внаслідок падіння уламків у Солом’янському районі є пошкодження нежитлового приміщення, а у Святошинському районі горить дерево.

У Київській міській військові адміністрації підтвердили, що внаслідок роботи сил протиповітряної оборони по збиттю ворожих цілей сталося падіння уламків в Солом'янському і Святошинському районах столиці. Зазначається, що на місці працюють екстрені служби.

«Дані щодо руйнувань і потерпілих уточнюється. Перебувайте в укриттях до відбою повітряної тривоги», — зазначив начальник КМВА Сергій Попко.

За даними очільника КМВА, у Солом'янському та Святошинському районах зафіксовано пошкодження нежитлових приміщень. Є загоряння. Інформації щодо потерпілих наразі немає.

Крім того, мер Києва заявив, що екстрені служби опрацювали інформацію про вибух у Голосіївському районі — вона не підтвердилася.

За даними КМВА, частини дрона впали на дитячий майданчик у Голосіївському районі, а в ішому місці у тому ж районі сталося загоряння нежитлового приміщення. На місцях працюють підрозділи ДСНС.

Внаслідок атаки дронів на Київ постраждалих немає

Нагадаємо, що в останній день липня росіяни завдали удару по жилій багатоповерхівці у Кривому Розі — в результаті теракту є загинули і постраждали багато людей.

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