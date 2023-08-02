Перша середа серпня — день, коли настрій буде з самого ранку дуже бойовим й оптимістичним, вважають астрологи.

У другій половині дня ділова активність дещо знизиться, але професійних втрат не буде. Тому сьогодні після обіду можна буде дозволити собі розслабитися та відпочити, пише Ukr.Media.



Овен

День не буде легким, але складеться досить вдало. Відкриваються нові можливості, у деяких Овнів з'явиться шанс зайнятися справою, яка давно викликає у них цікавість і інтерес. Вас не лякають перешкоди та труднощі, ви готові попрацювати, щоб досягти свого. Майте на увазі: нагорода навряд чи прийде негайно, доведеться зачекати на неї.

Імовірні сюрпризи, якісь несподівані події. На багато ситуацій ви в цей день реагуєте не так, як завжди, і саме такі вчинки можуть започаткувати кардинальні зміни в житті.

Телець

Сприятливий день для роботи: він дає можливість зміцнити професійні позиції, мати корисні зв'язки, а деяким представникам знака до того ж приносить привабливі ділові пропозиції. У середині дня можливі дрібні неприємності, з'являться проблеми, які потребують негайного вирішення; ви з ними впораєтеся, але настрій може зіпсуватися.

Будь-які стосунки у Тельців, що починаються зараз, будуть складатися гармонійно. Ви приваблюєте людей, легко завойовуєте їхнє розташування, до кожного знаходите підхід.

Близнюки

Вранці можуть виникнути проблеми. У цей час краще не розпочинати важливих проєктів, справ, які потребують пильної уваги до деталей, повної зосередженості. Якщо є можливість у першій половині дня займатися чимось нескладним та приємним, варто вчинити саме так.

Поступово вплив позитивних тенденцій посилюється. Ви відчуваєте приплив енергії, з'являються ідеї, на реалізацію яких її можна спрямувати. Сьогодні Близнюки мають сприятливий день для спілкування з жінками: серед них ви можете знайти і надійних союзниць, і вірних подруг. Можна вирішувати фінансові питання.

Рак

Дуже вдалий день, який чудово підходить для того, щоб почати якісь нові справи, у тому числі масштабні та складні. Сьогодні Ракам багато що під силу, та й шанси знайти людей, які із задоволенням і абсолютно безкорисливо допоможуть вам, дуже високі. Добре складаються ділові поїздки, плідно відбуваються переговори.

У особистих відносинах також переважає вплив позитивних тенденцій, спілкування з близькими радує вас, їхня підтримка гріє. Можна обговорити якісь давні проблеми: чи вдасться знайти їхнє рішення чи покласти край довгому непорозумінню.

Лев

День буде досить напруженим, особливо для тих, хто звик швидко добиватися свого. Рішучі дії хороші лише в тому випадку, що вони ретельно обдумані і сплановані заздалегідь; нічого не варто робити під впливом почуттів. Зговірливість, м'якість та приязність будуть дуже доречними — саме прояв цих якостей допоможе уникнути конфлікту.

У всьому, що пов'язано з фінансами та майном, Левам потрібна обережність, оскільки ймовірність втрат дуже велика. У другій половині дня краще не підписувати важливі документи.

Діва

Сьогодні Дівам важко зберігати спокій і не нервувати, оскільки все йде не так, як хотілося б. Але саме холоднокровність потрібна для того, щоб подолати всі труднощі, що виникають. У першій половині дня навряд чи вдасться зосередитися на справах, постійно щось буде відвертати увагу, тому й помилки ви допускатимете частіше звичайного.

З наближенням вечора вплив позитивних тенденцій посилюється. Ви можете працювати плідніше, з оточенням ладнаєте краще, знаходьте нові способи отримати бажане. У цей час можливі й несподівані ділові пропозиції, які можна ухвалити без довгих роздумів.

Терези

Вплив позитивних тенденцій буде дуже сильним, і день може скластися виключно вдало, якщо ви не боротиметеся з обставинами, а намагатиметеся використати їх у своїх інтересах. Добре проходять будь-які зустрічі, ви знаходите спільну мову навіть з тими, хто ніколи ні з ким не ладнає.

Можливий початок ділових чи дружніх відносин, згодом у них можуть з'явитися й романтичні нотки. Цей день підходить Терезам для вирішення будь-яких питань, пов'язаних з іміджем. Може змінитися ваше уявлення про себе — наприклад, ви виявите, що маєте силу, про яку раніше не здогадувалися.

Скорпіон

Неоднозначний день. Все складається непогано, але ви часом не знаходите у собі сил радіти тому, що відбувалося, оскільки очікували більшого. Деякі Скорпіони у цей день розлучаються з ілюзіями (і відбувається це аж ніяк не безболісно), інші розчаровуються у людях, про яких були дуже високі думки.

Пам'ятайте, що для досягнення будь-яких цілей цього дня потрібні зусилля, причому саме ваші, а не чиїсь ще. Тому навіть якщо вам пропонують або нав'язують допомогу, не розслабляйтеся і намагайтеся контролювати ситуацію.

Стрілець

День не обійдеться без труднощів, але ви їх подолаєте. Подолати проблеми допомагають оточуючі — причому не тільки люди, яких ви звикли вважати союзниками та друзями, а й випадкові знайомі. Можна братися за спільні проєкти, причому не лише короткі, а й довгострокові.

Дуже сприятливий день із погляду близьких відносин. Сімейні зв'язки стають міцнішими, розбіжності із родичами забуті, залишаються у минулому багато проблем. На закоханих Стрільців чекають приємні сюрпризи, а одинокі представники знаку мають шанс зав'язати корисні знайомства.

Козоріг

Не бійтеся щось змінити у своєму житті: день чудово для цього підходить. Можливі зустрічі з людьми, які поділяться важливою інформацією або звернуть вашу увагу на факти, які раніше залишалися непоміченими. Імовірний прогрес у роботі. Успіх приходить до тих, хто не боїться братися за щось зовсім нове, не чіпляється за свої стереотипи та застарілі уявлення.

Сьогодні у Козорогів добре відбуваються переговори, зустрічі із впливовими людьми, вдалі контакти з державними організаціями. Є шанс знайти друзів, знання та досвід яких допоможуть вам уникнути помилок.

Водолій

Сприятливий день, який підходить для вирішення багатьох питань як ділового, так і особистого характеру. Водоліям вдається знайти підхід до різних людей, домовитися з ними про співпрацю та спільні дії. Не бійтеся взяти на себе занадто багато — ви з усім упораєтеся, а втоми навіть не помітите.

Людина, яка колись образила вас, готова не тільки просити вибачення, а й виправити зроблене. Ви незабаром зможете знову довіряти її, але стосунки будуть складатися досить рівно. Нові знайомства малоймовірні, можна зміцнити зв'язки, що вже існують.

Риби

Легкий гармонійний день, що дозволяє швидко вирішити багато важливих питань, насамперед — професійного характеру. Корисно займатися громадською діяльністю, допомагати людям, які опинилися у складній ситуації, брати участь у благодійних проєктах. Можуть нагадати про себе давні знайомі, буде шанс відновити стосунки, які колись були для вас дуже важливими.

День добре підходить Рибам для фізичної роботи та занять спортом; розумні навантаження сприяють бадьорості, гарному настрою та самопочуттю. Ефективні косметичні процедури будуть вдалими експерименти з іміджем.

Також сьогодні варто пам'ятати, що 2 серпня — день маленького Дракона-Сонька (у зрілому віці він перетвориться на Водяного Дракона).



Дракон — відкрита та позитивна істота, яка заводить багато друзів та знайомих, легко йде на контакт навіть з малознайомими людьми.

Дракони завжди демонструють свій професіоналізм й без зусиль уникають неочікуваних втрат.

«Якщо ви одружені, порозмовляйте зі своєю половинкою про місце, де ви обоє хочете відпочивати. Якщо немає пари, то просто насолоджуйтесь цим вечором за власними уподобаннями. Але не забудьте добре розпланувати свій день», — радять знавці Східної астрології.

Якими буває у зрілому віці малий Дракон-Сонько, показує дитячий мультик.

А про те, що чекає на знаки зодіаку у серпні у фінансовому плані та коханні, читайте на сайті «ФАКТІВ».

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