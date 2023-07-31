В останній день липня багатьом людям випаде дуже сприятливий момент для вирішення особистих проблем, вважають астрологи.



Також 31 липня вдасться врегулювати всі конфлікти та порозумітися з людьми, але тільки в тому разі, якщо налаштувати себе на позитивний лад, пише Ukr.Media.

Овен

Все йде добре, причин для хвилювань та переживань немає. Ви налаштовані оптимістично і сповнені ентузіазму; не дивно, що люди тягнуться до вас. Знайомства, які зав'язуються цього дня, можуть започаткувати тривалі та серйозні стосунки. Можливі подарунки, приємні сюрпризи, вдалі збіги, якими ви зможете скористатися.

Відповідний день для покупок, у тому числі великих. З вирішенням будь-яких фінансових питань ви справляєтесь чудово. У другій половині дня деякі Овни отримають цікаві пропозиції щодо роботи.

Телець

Відмінний день для відпочинку, розваг, приємного проведення часу. Значних успіхів ви навряд чи досягнете, але буде багато приводів для радості. З'явиться можливість навчитися чогось нового, поспілкуватися з людьми, які готові поділитись корисним досвідом.

Справами Тільцям краще займатися самостійно: співпраця виявляється досить напруженою, важко буде домовитися навіть з людьми, які щиро хочуть вам допомогти. Бажано утриматись від важливих зустрічей, обговорення серйозних питань. Ухвалювати рішення, від яких багато чого залежатиме, поки що теж не варто.

Близнюки

Дуже вдалий день. Сьогодні вами опікуються і зірки, і люди, від яких багато що залежить. Скористайтеся ситуацією — можна досягти відмінних результатів, зробити масу корисного і для себе, і для оточуючих. У деяких Близнюків з'являються нові хобі та захоплення, які можуть стати джерелом доходу.

Сприятливий день з погляду особистих стосунків. Можливі знайомства, які започаткують запаморочливі романтичні історії. На закоханих чекають дуже приємні моменти.

Рак

День легких успіхів. Багато чого з того, що було задумано раніше, сьогодні вдасться втілити в життя, і це виявиться набагато простіше, ніж ви могли припустити. Допомагають не лише добрі знайомі, а й люди, яких ви бачите вперше. Буде шанс знайти однодумців і разом із ними взятися за якусь перспективну та цікаву справу.

Намагайтеся уникати порожніх розмов — через них навіть цей вдалий день може пройти безглуздо. Поїздки піднімуть настрій і подарують безліч приємних вражень, а деякі Раки далеко від дому зав'яжуть романтичні знайомства.

Лев

Плідний день, який чудово підходить для того, щоб зайнятися серйозними і важливими справами, до яких ви раніше не наважувалися підступитися. Вашій інтуїції можна позаздрити; слідуючи її підказкам, ви досягаєте відмінних результатів. Сьогодні Леви особливо сприйнятливі до мистецтва, тож бажане відвідування театру, музею, концертної зали.

Можливі корисні знайомства, зустрічі з людьми, з якими ви довго і плідно співпрацюватимете. Загальні інтереси можуть стати основою для дружньої чи романтичної симпатії, започаткувати серйозні відносини.

Діва

Цей непростий день може скластися вдало, якщо ви будете рішучі та наполегливі, не побоїтеся труднощів, не відступите, коли на шляху виникнуть перепони. Майте на увазі, що справи, які ви починаєте зараз, навряд чи вдасться швидко довести до кінця. Але якщо ви будете терплячі, то досягнете відмінних результатів.

Можливі якісь зміни у сімейних відносинах, деякі Діви отримають важливі звістки щодо родичів та інших близьких людей. Друга половина дня підходить для романтичних побачень, спілкування з коханою людиною.

Терези

Не сумнівайтеся в успіху своїх починань: навіть якщо все складатиметься не так, як хотілося б, результат подій виявиться для вас сприятливим. Можливі цікаві пропозиції, несподівані запрошення; не бійтеся погоджуватися на них без довгих роздумів.

Цей день підходить Терезам для того, щоб внести щось нове у своє життя; наскільки значними будуть зміни, залежить лише від вас. Можна планувати поїздки і вирушати в дорогу, вас буде супроводжувати успіх. Вдалий день для нових знайомств і початку романтичних відносин.

Скорпіон

Не все виходить добре, багато сподівань виявляються марними, очікування не виправдовуються. Можливі проблеми у спілкуванні з близькими людьми: їх ображають навіть найнешкідливіші ваші зауваження. Але серйозних конфліктів вдасться уникнути, якщо ви уважні до оточуючих.

Скорпіонам сьогодні варто бути обережнішими з новими знайомими: вони можуть швидко сподобатися вам, але це не означає, що стосунки будуть складатися гармонійно та легко. До того ж не всі, хто сьогодні проявляє до вас симпатію, щирі і заслуговують на довіру.

Стрілець

Ранок проходить вдало. Він принесе добрі новини, подарує приємні моменти. У вас чудовий настрій, ви випромінюєте дружелюбність та оптимізм — не дивно, що до вас тягнуться оточуючі, багато раді зав'язати з вами знайомство. Можливий початок романтичних відносин, які будуть складатися дуже яскраво та незвично.

Поступово знижується вплив позитивних тенденцій, багато Стрільців відчувають втому. Вам потрібний спокійний відпочинок; від відвідування світських заходів та багатолюдних зборів краще відмовитись.

Козоріг

Можливий несподіваний успіх. Зірки на вашому боці, у вас не буде жодних підстав, щоб у цьому засумніватися. Цього дня добре розпочинати довгострокові проєкти, важливі справи. Ви чудово ладнаєте з людьми, легко знаходите союзників та помічників. Друзі діляться цікавими ідеями, нагадують, що варто зробити; прислухайтеся до порад.

Сьогодні у Козорогів сприятливий день для відвідування світських заходів, вечірок, урочистостей. Ви опиняєтеся в центрі уваги та отримуєте від цього задоволення. Можна робити невеликі покупки.

Водолій

Складний день. Водоліям сьогодні краще не робити нічого важливого. Можливі фінансові втрати, невдалі угоди. Від покупок бажано утриматись. Не треба поспішати з вчинками та важливими рішеннями, дайте собі час обміркувати та вивчити ситуацію. Уникайте конфліктів та відкритих протистоянь, намагайтеся всі питання вирішувати мирним шляхом.

Будьте розбірливими в контактах, тримайтеся подалі від будь-яких сумнівних особистостей. Не відступайте від раніше складеного плану дій, імпровізації вам сьогодні не надто вдаються.

Риби

Не хвилюйтеся. Для тривог та переживань немає серйозних підстав. Можливі несподівані події, які змусять змінити плани, не виключені проблеми та непорозуміння, але все швидко владнається, труднощі незабаром будуть забуті. Вдалий день для спілкування з друзями, зустрічей у неформальній обстановці.

Рибам сьогодні можна вирушати у поїздки — вони будуть і приємними, і корисними. Особливо незабутніми стануть романтичні подорожі. Можна робити покупки, у тому числі великі та незаплановані, шкодувати про витрачені гроші ви не будете.

Також не варто забувати, що 31 липня за Східним календарем — день Металевого Тигра або Тигра-серцеїда. Звичайно, маються на увазі не гастрономічні вподобання диких звірів, а те, що люди, які народилися в цей день, дуже впевнені у своїх силах і в умінні подобатись оточуючим. У них завжди є багато друзів, знайомих та прихильників.

Крім того, Тигр й сам не проти дарувати дружбу і кохання іншим людям. На жаль, запалу почуттів йому вистачає не дуже надовго, тому деяких Тигрів справедливо вважають серцеїдами.

«Сьогодні, якщо ви очікуєте провести якісь переговори, будьте готові до того, що вони можуть зірватися. Ваші опоненти реагуватимуть лише на голос сили, тому, якщо ви звикли вирішувати питання цивілізовано, вам може знадобитися трохи терпіння. Варто зачекати з початком нових справ», — радять знавці Східної астрології.

Також сьогодні варто приділити більше часу своїм найріднішим людям. Втома і брак часу даються взнаки, але потрібно правильно розставляти пріоритети, обираючи близьких.

А якими милими можуть бути «дикі» тигри, можна переконатися, переглянувши це відео.

Про те, на що очікувати представникам всіх знаків зодіаку на цьому тижні у фінансовому плані, читайте на сайті «ФАКТІВ».

Фото з мережі

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