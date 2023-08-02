Ворог вдарив вночі по Одещині: пошкоджено порти та елеватор, виникли пожежі

Російські війська вночі 2 серпня за допомогою дронів-камікадзе атакували Україну. Вибухи лунали в Києві, Одесі та Слов'янську.

Зокрема, в Одесі ударів зазнала портова та промислова інфраструктура на півдні області. Про це повідомив голова Одеської ОВА Олег Кіпер.

«Вночі ворог направив ударні БПЛА на південь Одеської області. Внаслідок атаки на об'єктах портової та промислової інфраструктури регіону виникли пожежі, пошкоджено елеватор. На місці працюють усі відповідні служби», — йдеться у повідомленні голови Одеської ОВА.

За його словами, станом на 05.30 даних про постраждалих не надходило.

За інформацією місцевих пабліків, удар ворога прийшовся на зерновий термінал в Ізмаїлі.

Також лунали вибухи у Слов'янську. Про це повідомили у міській військовій адміністрації.

Крім того, у Сумській обласній військовій адміністрації повідомили, що сьогодні вночі у небі над регіоном силами ППО було знищено ворожий БПЛА «шахед».

Нагадаємо, цієї ночі ворог також атакував Київ та область. У КМВА повідомили про роботу сил ППО.

Згодом, стало відомо про падіння уламків безпілотників у Соломʼянському, Святошинському та Голосіївському районах столиці. У Солом'янському та Святошинському районах зафіксовано пошкодження нежитлових приміщень. Виникло загоряння. У Голосіївському районі частини дрона впали на дитячий майданчик.

Силами і засобами ППО усі повітряні цілі, а це понад 10 «шахедів», якими рф атакувала Київ, були виявлені та знищені. Внаслідок атаки дронів на столицю постраждалих немає.

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