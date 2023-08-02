«Це був його перший робочий день»: росіяни вбили молодого лікаря у Херсоні

1 серпня окупанти вчергове обстріляли Херсон і снаряди влучили в одну з лікарень. Це сталось близько 11 години 10 хвилин. Пізніше голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін повідомив про чотирьох постраждалих медиків внаслідок обстрілу лікарні у Херсоні. У них діагностували контузію та гостру реакцію на стрес. На жаль, не обійшлось і без жертв — загинув молодий лікар Дмитро Білий. Про це повідомляє студентська рада Запорізького медичного університету.

«Від російської ракети загинув випускник нашого університету Білий Дмитро Миколайович.

У 2015 році він вступив до першого медичного факультету, а в 2021 закінчив університет і вступив до інтернатури за спеціальністю отоларингологія в лікарню м. Херсон. Там надалі і залишився працювати, 1 серпня був перший його робочий день у якості лікаря після завершення інтернатури".

За словами колег, Дмитро був дуже добрий, веселий, душа компанії, завжди посміхався. Він гарно навчався, мріяв стати кваліфікованим лікарем та дуже радів, коли у вівторок вийшов на роботу.

Допомогти сім'ї Дмитра можна фінансово, гроші збирає його близький друг Артур.

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Раніше «ФАКТИ» писали, що при обстрілі Кривого Рогу загинули мама і дочка, які нещодавно повернулися з Польщі.

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