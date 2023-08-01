Окупанти вдарили по лікарні у Херсоні, загинув лікар (фото)

Російські терористи, які напередодні вдарили по мікрорайону Корабел у Херсоні, де загинув місцевий житель, знов обстріляли обласний центр.

Як повідомив керівник Херсонської міської військової адміністрації Роман Мрочко, об 11:10 у вівторок, 1 серпня, рашисти влучили в один із закладів охорони здоровʼя у центрі міста.

Фото зі сторінки Романа Мрочко

«Загинув молодий лікар, який лише кілька днів працює на посаді, та поранена медсестра, за життя якої зараз боряться наші медики», — додав він.

В Офісі генпрокурора зазначили, що за процесуального керівництва Херсонської окружної прокуратури розпочато досудове розслідування за фактом порушення законів та звичаїв війни (ч. 2 ст. 438 КК України).

Фото прокуратури

«Множинні осколкові поранення, несумісні із життям, отримав лікар. Травмовано також медсестру. Дані щодо кількості потерпілих уточнюються. Пошкоджено будівлю лікарні, автотранспорт. Наразі проводяться першочергові заходи для фіксування злочину, скоєного армією країни-агресорки», — йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, що у ніч проти 1 серпня рашисти запустили ударні БПЛА по Харкову, де було зафіксовано кілька прильотів. Одна людина отримала поранення.

Фото зі сторінки Романа Мрочко

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