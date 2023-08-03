Близнюки можуть поплатитися за поспішне рішення, а Ракам доведеться ризикнути: гороскоп на 3 серпня 2023 року

Хоч перший тиждень серпня, на який астрологи давали поради всім знакам зодіаку, добіг лише середини, четвер, 3 серпня, називають днем, коли варто утриматися від впровадження серйозних професійних проєктів. А відповідальність за невдачі, які можуть трапитися сьогодні, не варто перекладати на когось іншого. Астрологи вважають, що події нинішнього дня є віддзеркаленням ваших дій — за добрі справи всесвіт вас винагородить, за злі — покарає.

Овен

Перша половина дня потребує обережності; в цей час не все йде гладко. Імовірні проблеми на роботі, труднощі у спілкуванні з діловими партнерами та конкурентами, можливі конфлікти. Але вплив негативних тенденцій не триватиме довго; зміни на краще почнуться відразу після полудня, інформує Ukr.Media.

Сьогодні у Овнів можливі грошові надходження та ділові пропозиції, що обіцяють великий прибуток. Буде можливість подбати про близьких, зробити для них щось приємне та корисне. Вечір — слушний час для романтичного побачення.

Телець

Не поспішайте. Найкращі ідеї, можливості та плани з'являться у другій половині дня, а в першій потрібно просто довести до кінця те, що було розпочато раніше, і постаратися не допустити помилок. Можливі несподівані відкриття, отримання важливої ​​інформації, яка полегшить ваше життя, дозволить невдовзі зробити правильний вибір.

Сьогодні у Тельців не виключені грошові надходження, вони можуть виявитися навіть значнішими, ніж ви очікували. День підходить для великих покупок, інвестицій у бізнес. Увечері можливі приємні сюрпризи, знаки уваги від людей, які вам дорогі.

Близнюки

Будьте обережними, не приймайте поспішних рішень. Це дуже важливий день: від того, як ви поведете себе, може залежати розвиток подій протягом найближчих тижнів. Буде багато спокус та принад. Не відмовляйтеся від своїх планів заради миттєвих радостей, не йдіть на поводу у людей, чиї погляди на життя видаються сумнівними.

Чимало часу у Близнюків забирають розмови, і не завжди вони приємні. Намагайтеся сьогодні не давати обіцянок навіть жартома: вам доведеться виконувати їх, і це буде дуже важко. У другій половині дня приділіть увагу близьким, вони цього потребуватимуть.

Рак

Цей день відкриває великі можливості, але для того, щоб ними скористатися, вам доведеться піти на ризик. Багатьом Ракам, які звикли діяти обережно, це буде нелегко. Однак винагорода, яку ви отримаєте, варта того, щоб подолати всі труднощі.

Можливі розбіжності з близькими, знайти спільну мову вдасться не відразу. Намагайтеся спокійно аргументувати свою позицію, спирайтеся на логіку, а не емоції. Не виключені несподівані подарунки, яким ви дуже будете раді. Друга половина дня підходить для врегулювання офіційних питань, оформлення документів.

Лев

Неоднозначний день. З одного боку він приносить проблеми, і вони можуть бути досить серйозними. З іншого, ви зустрічаєте людей, до яких можна звернутися за допомогою, і їх підтримка виявляється безкорисливою і своєчасною. Спільна діяльність може започаткувати дружні або романтичні відносини, якщо ви цього захочете.

Сьогодні у Левів сприятливий день для поїздок, зміни обстановки, а також для початку нових професійних та творчих проєктів. Ви швидко засвоюєте корисну інформацію, набуваєте корисних навичок.

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Діва

Важливий день не тільки для вас, а й для ваших близьких людей. Ви відчуваєте наближення серйозних змін, але поки що не розумієте, чи потрібно щось робити, чи можна просто спостерігати за тим, як розвиваються події. Будьте уважні до дрібниць — одна з них може виявитися саме тією підказкою, якої ви потребуєте.

Сьогодні у Дів сприятливий день для вирішення фінансових питань та укладання угод. Можливе повернення старих боргів або отримання нагороди за роботу, яку ви зробили раніше. Увечері може погіршитися самопочуття, бережіть себе і намагайтеся не втомлюватись.

Терези

Дуже плідна та вдала перша половина дня. На цей час можна планувати будь-які справи та зустрічі — все пройде найкраще, ви досягнете навіть кращих результатів, ніж можна було очікувати. Імовірні фінансові надходження та успішні покупки. Не виключені й подарунки, зовсім несподівані, але приємні.

У другій половині дня ділова активність Терезів знижується, зате з'являється можливість приємно провести час, побачитися з людьми, за якими ви нудьгували. Випадкова зустріч може започаткувати довгі любовні стосунки, а романтичне побачення залишить найкращі враження.

Скорпіон

Не найсприятливіший день з точки зору спілкування: ви розумієтеся на людях набагато гірше, ніж зазвичай, частіше припускаєтеся помилок, ризикуєте сказати щось не т. е. Важко зберегти чужі секрети, утриматися від поширення важливої ​​інформації. Небажано вирішувати кадрові питання, обирати союзників, шукати помічників.

Самостійна робота сьогодні дуже плідна, в ній ви можете досягти великих успіхів. Багато Скорпіонів у цей день розлучаються з ілюзіями та помилками, які заважали їм рухатися вперед.

Стрілець

Складний день. Ви схильні недооцінювати небезпеки та труднощі, йти на ризик там, де його можна було б уникнути. Можливі фінансові втрати, невдалі угоди. Поспішно ухвалені рішення обертаються серйозними проблемами. Нелегко буде і тим, хто волітиме керуватися чужою думкою, а не власним здоровим глуздом.

Сьогодні у Стрільців ймовірні приємні знайомства, трохи пізніше одне з них отримає романтичне продовження, якщо ви проявите ініціативу. У другій половині дня уваги вимагатимуть сімейні справи. Будьте терплячі з близькими.

Козоріг

Напруженим і складним буде ранок. Ви дуже намагаєтеся уникнути проблем, але навряд чи це у вас вийде: дуже невдало складаються обставини. На щастя, незабаром вплив позитивних тенденцій посилиться, до того ж, ви отримаєте якусь корисну інформацію, яка допоможе швидко вирішити поточні питання.

Друга половина дня, навпаки, дуже гарна. Це сприятливий час для будь-якої роботи, навіть дуже складної; зі справами ви справляєтеся відмінно. Багатьох Козорогів сьогодні порадують звістки здалеку, новини, що стосуються когось із близьких.

Водолій

День починається дуже вдало; постарайтеся використовувати його першу половину максимально ефективно. Буде можливість зав'язати знайомства, які незабаром виявляться корисними, знайти союзників і разом із ними розпочати реалізацію проєкту, на який ви покладаєте великі надії. Перші успіхи не забаряться.

Друга половина дня буде для Водоліїв більш напруженою — вам доведеться займатися дуже складними справами, і в жодній з них не можна припуститися навіть дрібної помилки. Будьте уважні, це дозволить уникнути проблем.

Риби

Суперечливий день. Вам дуже важко зберігати спокій, саме він і необхідний, щоб уникнути втрат і все зробити правильно. Не дратуйтеся через дрібниці, а якщо все-таки втратили рівновагу, постарайтеся нікому не показати цього. Уникайте ризику у всьому, що пов'язане зі справами та майном; утримайтеся від незапланованих покупок.

Сьогодні для Риб важлива розбірливість у контактах. Утримайтеся від сумнівних знайомств, намагайтеся мати справу лише з людьми, яким довіряєте. Можна спробувати відновити старі зв'язки, і точно потрібно постаратися зміцнити відносини з тими, хто вам дорогий.

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Фото Pixabay

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