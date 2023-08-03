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Події

Окупанти двічі обстріляли собор у центрі Херсона: багато поранених (фото)

10:57 3 серпня 2023
Рятувальники

У Херсоні, де днями ворог вдарив по клінічній лікарні в центрі міста, 3 серпня під вогнем опинився Свято-Катериненський собор. Церковну споруду рашисти обстріляли двічі.

«Ворог обстрілює рятувальників з перших днів повномасштабного вторгнення. Сьогоднішній ранок, на жаль, не є виключенням. Під час гасіння пожежі, спричиненої обстрілом у Свято-Катериненському соборі, відбувся повторний обстріл. Постраждало четверо співробітників ДСНС. Всі вони госпіталізовані, їм надається необхідна допомога. Пошкоджена спецтехніка», — повідомляють у надзвичайній службі.

Фото ДСНС

Фото ДСНС

За словами голови Херсонської ОДА Олександра Прокудіна, під обстріл потрапив громадський транспорт — було поранено трьох пасажирів тролейбуса, що їхав повз собор у момент російського удару.

Фото зі сторінки Олександра Прокудіна

Фото зі сторінки Андрія Єрмака

«39-річній жінці та 53-річному чоловіку надається медична допомога, проводиться обстеження. Тяжкі поранення грудної клітини та закриту черепно-мозкову травму отримав 74-річний дідусь, лікарі борються за його життя», — зазначив він.

Нагадаємо, що вночі 2 серпня рашисти били по середмісю Херсона — під ударом опинилися житлові будинки, поранення отримали двоє містян.

Фото ДСНС

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