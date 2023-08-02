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Події

Російські окупанти обстріляли середмістя Херсона, поранені люди

10:31 2 серпня 2023
руйнування

Російські варвари майже щодня обстрілюють Херсон. Вночі 2 серпня місто знов потерпало від обстрілів окупантів, поранені дві людини.

Про обстріли повідомив голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін.

«Вночі російська армія знову атакувала центральну частину Херсона», — розповів він.

Удар був близько 03:20 години — окупанти вдарили по житловому кварталу. У місцях влучань виникли пожежі, котрі оперативно ліквідували рятувальники.

«Поранення отримали двоє людей. У середньому стані тяжкості шпиталізували 56-річну жінку, 59-річному чоловіку лікарі надали допомогу на місці», — розповів він.

Зранку обстріли середмістя Херсона продовжилися.

«Окупанти вдарили по банківському приміщенню, а також оселі 78-річної херсонки», — додав голова ОВА.
Жінка дивом не постраждала.

Окупанти атакували місто ствольною артилерією та мінометами.

Нагадаємо, сьогодні вночі росіяни здійснили чергову атаку дронів-камікадзе на Україну. Сили ППО збили всі 10 БПЛА, які летіли на Київ. В Одеській області є влучання в будівлю порту та елеватор.

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