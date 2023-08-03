Дочка Мадонни позує для реклами оголеною

Старша донька Мадонни, яка провела кілька діб у реанімації з небезпечною інфекцією, Лурдес Леон уклала новий прекрасний контракт як фотомодель. Вона стала «обличчям» оригінального австралійського модного бренду Dion Lee. 26-річна Лурдес рекламує сумки.

Судячи з усього, власники бренду зробили ставку на скандальність і еротику. Лурдес позує для рекламних фото оголеною. Лише на одному зі знімків вона одягнена в обтислу блідо-бежеву сукню і такого ж кольору чоботи вище коліна. При цьому дочка Мадонни розгойдується на ланцюгах.

Найпровокативнішим є фото, на якому гола Лурдес має такий вигляд, ніби на ній вдягнені чорні шкіряні трусики. Однак це і є одна з сумочок із нової колекції Dion Lee. Ланцюги та ланцюжки стали її фішкою. Називається колекція відповідно — Cage Chain. Сумки коштують у межах 1000 доларів.

Сміливі знімки для рекламної кампанії зробила відомий фотограф Карлота Герреро.

Раніше повідомлялося, що Лурдес охоронці не пустили на показ Marc Jacobs, «обличчям» якого вона стала у 2021 році.

205

Читайте нас у Facebook та Instagram