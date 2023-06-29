Мадонна при смерті: королева поп-музики провела кілька діб у реанімації з небезпечною інфекцією

Увечері 28 червня західні ЗМІ заявили про те, що Мадонна, яка нещодавно оплакувала чоловіка, котрий змінив її життя, сама була при смерті.

64-річна королева поп-музики провела кілька діб у лікарні у реанімаційному відділенні.

Точна причина не називається. Представники співачки повідомили, що вона має «серйозну бактеріальну інфекцію».

Все трапилося у Нью-Йорку. Мадонна активно готувалася до майбутнього турне. Вона репетирувала по 12 годин на день. Її виявили непритомною 24 червня й викликали бригаду швидкої допомоги.

Стан співачки був такий жахливий, що діти Мадонни боялися, що вона не виживе.

«Останні пару днів ніхто точно не знав, в якому напрямку все повернеться, і наша сім'я готувалася до гіршого», — зізнався журналістам один з родичів.

«Всі вважали, що ми можемо втратити її, і це була цілком реальна загроза», — додав він.

Інсайдер зазначив, що Мадонну попереджали — для свого віку вона занадто навантажує себе фізично, мало спить.

«Вона думає, що ще молода, коли насправді це не так. Вона також вважає себе непереможною», — зазначив він.

Поруч з матір'ю у лікарні весь час була її старша дочка Лурдес Леон. Мадонну також щодня відвідували сини Рокко Річі та Девід Банда.

Наразі шанувальники уважно вивчають фотографії, які Мадонна сама виклала в Instagram за кілька днів до термінової госпіталізації. На знімках співачка виглядає змученою, стомленою, вона майже не посміхається.

Можливо, Мадонна щось передчувала. Фотографії вона коротко підписала: «Затишшя

перед бурею…»

Менеджер королеви поп-музики Гай Осірі заявив, що раптова хвороба змусить внести зміни до графіка майбутнього турне. Поки що рано говорити про те, як це виглядатиме конкретно — Мадонні потрібен час, щоб відновитися, набратися сил.

«Її здоров'я покращується, проте вона все ще перебуває під наглядом лікарів», — наголосив Осірі.

Мадонна засмучена тим, що її Celebration Tour наразі під питанням. Планувалося, що турне розпочнеться 15 липня концертом у Ванкувері, Канада. Загалом у програмі світового турне вказувалося 43 міста у різних країнах, включаючи Нью-Йорк, Детройт, Чикаго, Майамі, Лос-Анджелес, Лондон, Стокгольм, Барселону та Париж.

«Ми поділимося з вами більш детальною інформацією, як тільки вона у нас з'явиться, включаючи нову дату початку туру та перенесені концерти», — сказав Осірі.

Востаннє Мадонна гастролювала перед початком пандемії коронавірусу — з вересня 2019 року до березня 2020 року.

Нагадаємо, на початку цього року у Мадонни помер старший брат Ентоні Чікконе, йому було 66 років.

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