Дитина потонула у дитячому оздоровчому таборі під Києвом

В Київській області, де нещодавно сталася масштабна ДТП, в Обухівському районі потонув малолітній хлопчик. Про це повідомили в поліції Київської області.

«3 серпня, близько 14:20 години, працівники дитячого табору, що знаходиться в селі Ходосівка, повідомили про зникнення 10-річного вихованця. Востаннє його бачили під час купання. Правоохоронці спільно з ДСНС організували пошукову операцію. На жаль, водолази виявили тіло дитини на дні озера. Тривають слідчі дії щодо осіб, відповідальних за безпеку дітей та організацію їх дозвілля. Поліція Київщини закликає громадян: будьте обережні під час літнього відпочинку, не залишайте дітей без нагляду під час купання!» — йдеться у повідомленні.

В Головному управлінні ДСНС України у Київській області повідомили, що трагедія сталася по вул. Олімпійській на території комплексу «Olympic Village».

В коментарях до повідомленні поліції користувачі соцмережі висловлюють своє обурення недбалістю працівників дитячого табору.

Як писали «ФАКТИ», минулого року у Німеччині загинув український школяр. Там хлопчик отримав можливість відпочити в оздоровчому таборі, але під час купання у водоймі втопився. Дитина ще деякий час перебувала в реанімації, але врятувати його, на жаль, не вдалося.

Фото: поліція Київської області, Головне управління ДСНС України у Київській області

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