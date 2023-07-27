ДТП на Київщині: фура врізалася в блокпост під Бучею (фото)

У Бучанському районі Київської області у четвер, 27 липня, на блокпосту сталася ДТП за участю фури. Це вже не перша аварія, яка сталася на блокпостах Київщини.

Про НП повідомили в обласному главку поліції.

Як з'ясувалося, багатотонна вантажівка врізалася прямо в блокпост.

В поліції повідомили, що 22-річний водій вантажівки DAF рухався головною дорогою. У цей час 27-річний водій Daewoo, виїжджаючи з другорядної вулиці, не надав переваги у русі вантажівці, чим створив аварійну ситуацію.

«Водій DAF, аби уникнути ДТП, здійснив екстрене гальмування, повернув кермо праворуч і зіткнувся з блокпостом», — йдеться у повідомленні.

Як зазначили правоохоронці, на щастя, внаслідок надзвичайної ситуації потерпілих на зараз немає.

Нагадаємо, останнім часом на блокпостах сталося кілька ДТП. Буквально вчора на блокпосту в Києві автомобіліст збив військових, один з яких загинув. Зокрема, на початку 23-річний водій збив двох військовослужбовців Національної Гвардії України, які несли службу на блокпосту. Після цього автомобіль протаранив ще два припарковані автомобілі, в одному з яких знаходився військовий територіального центру комплектування.

А 25 травня водій автомобіля Lexus ES350, яким виявився суддя Макарівського райсуду Київської області Олексій Тандир, на цьому ж блокпосту збив на смерть 23-річного військовослужбовця Національної гвардії.

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