«Поїхав в оздоровчий табір»: в Німеччині втопився український школяр

У Німеччині, де біженки з України стали жертвами великої залізничної катастрофи, загинув український школяр. Відомо, що загиблого звали Веніамін Ліс і він родом з міста Володимир на Волині. Як повідомляє місцеве видання «БУГ», у багатодітній родині було ще двоє малюків і після повномасштабного вторгнення всі виїхали за кордон. Там хлопчик отримав можливість відпочити в оздоровчому таборі.

«Але під час купання у водоймі втопився. Дитина ще деякий час перебувала в реанімації, але врятувати його, на жаль, не вдалося. Попередньо хлопця поховають за кордоном, оскільки там нині й перебуває родина», — пише видання.

На сторінці Володимирської музичної школи теж з'явилась інформація про трагічну загибель їхнього учня Веніаміна Ліса. В коментарях також пишуть, що дитина втопилася.

«Господні шляхи і плани нам невідомі. Доля-доленько, чому?» — пишуть земляки хлопчика.

Раніше повідомлялося, що у Польщі блискавка вбила 21-річного українця.

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