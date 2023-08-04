Частину українських педагогів зобов’язали повернути 6,5 тисячі грн: в чому справа

В Україні педагогів державних освітніх установ зобов'язали повернути гроші, які видавали як підтримку на початку повномасштабної агресії росії у 2022 році. Йдеться про 6500 грн в рамках програми єПідтримка.

Про це повідомили у Міністерстві освіти та науки України.



Загалом ці виплати з 24 лютого 2022 року отримали понад 3000 осіб.

У міністерстві пояснили причину: виплата зарплат у бюджетних закладах не припинялася, а на допомогу за цією програмою мали право розраховувати українці, які втратили джерело заробітку через війну.

Важливою умовою була робота на умовах трудового договору, а також не в бюджетних установах. У МОН заявили, що працівники освіти не підпадали під цю категорію, оскільки «не втрачали роботу і продовжували отримувати зарплату».

Тепер учителям, які отримали ці 6500 гривень, треба повернути гроші.

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, хто з українських пенсіонерів може розраховувати на підвищені виплати у серпні.

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