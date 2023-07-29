Виплати у серпні: хто може розраховувати на підвищення

У липні було зроблено перерахунок пенсій частині науковців, державних службовців та працівників органів місцевого самоврядування. В серпні підвищення пенсій не передбачено, але крім невеликої доплати до пенсії, деякі категорії громадян зможуть отримати від держави більші суми до Дня Незалежності.

Про це нагадали в Міністерстві соціальної політики.

Виплати до Дня незалежності громадяни отримають у розмірах від 450 грн до 3 100 грн, у тому числі, як подяку за внесок у захист країни.

Для виконання нового закону розроблена постанова КМУ, яка встановлює наступні розміри виплат для визначених категорій осіб:

- учасники бойових дій, постраждалі учасники Революції Гідності та колишні неповнолітні (яким на момент ув’язнення не виповнилося 18 років) в’язні концтаборів, гетто, інших місць примусового тримання, а також діти, які народилися в зазначених місцях примусового тримання їхніх батьків — 1 000 грн;

- особи, які мають особливі заслуги перед Батьківщиною — 3 100 грн;

- члени сімей загиблих (померлих) ветеранів війни, статус яким установлено згідно з пунктом 1 Ст. 10 Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту», дружини (чоловіки) померлих осіб з інвалідністю внаслідок війни, дружини (чоловіки) померлих учасників бойових дій, учасників війни та жертв нацистських переслідувань, визнаних за життя особами з інвалідністю внаслідок загального захворювання, трудового каліцтва та з інших причин, які не одружилися вдруге — 650 грн;

- члени сімей загиблих (померлих) захисників і захисниць України — 1 000 грн;

- учасники війни та колишні в’язні концтаборів, гетто, інших місць примусового тримання, особи, яких було насильно вивезено на примусові роботи, діти партизанів, підпільників, інших учасників боротьби з націонал-соціалістичним режимом у тилу ворога — 450 грн.

Також виплати отримають особи з інвалідністю внаслідок війни та колишні малолітні (яким на момент ув’язнення не виповнилося 14 років) в’язні концтаборів, гетто, інших місць примусового тримання, визнані особами з інвалідністю внаслідок загального захворювання, трудового каліцтва та з інших причин.

Зокрема, йдеться про осіб с інвалідністю:

- I групи — 3 100 грн;

- II групи — 2 900 грн;

- III групи — 2 700 грн.

Як повідомляли «ФАКТИ», Благодійний фонд «Право на захист» продовжує приймати заявки від українців на отримання грошової допомоги, яка надається у рамках проекту «Захист життів через інтегровану багатосекторальну підтримку». Як подати заявку на допомогу, читайте на нашому сайті.

99

Читайте нас у Facebook та Instagram