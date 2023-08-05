У ніч на суботу, 5 серпня, в районі мосту через Керченську протоку, на якому нещодавно вибухом було пошкоджено автомобільну частину шляхопроводу, знову було гучно.

Російські паблики писали, що було чути вибухи на південь від мосту, а колаборант Володимир Рогов повідомляв про загрозу атаки на Кримський міст і перекриття руху. У мережу викладали фото, де було видно, що на мосту відключили освітлення.

Пізніше з'ясувалося, що танкер Sig, який возить нафтопродукти з росії до Сирії для «потреб російського угруповання», «піймав» бортом невідомий морський дрон — судно отримало пробоїни в районі машинного відділення. Танкер знаходився за 32 милі від Керченської протоки.

До танкера, який самостійно не може пересуватися, направили буксири. Відомо, що судно перебуває у санкційних списках США за перевезення авіаційного палива до Сирії.

У мережу виклали відео моменту атаки дрона на російський танкер. Пишуть, що жертв серед екіпажу немає, кілька людей поранилися склом.

Також роспаблік показує, як виглядає судно зсередини після атаки морського безпілотника.

Нагадаємо, що після виходу росії з «зернової угоди» країна-агресорка заявляла, що розглядатиме всі цивільні судна, які прямують до українських портів, як законні цілі. Міноборони України зробило аналогічну заяву, зазначаючи, що «з 00:00 21 липня 2023 року всі судна, що прямують в акваторії Чорного моря у напрямку морських портів російської федерації та українських морських портів, що знаходяться на тимчасово окупованій росією території України, можуть розглядатися Україною, як такі, що перевозять вантажі військового призначення з усіма відповідними ризиками».

Слід зазначити, що російський танкер отримав ушкодження наступного дня після атаки морських дронів у бухті Новоросійська, де великий десантний корабель «Оленьогірський гірник» «приліг на бік».

Фото з мережі

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