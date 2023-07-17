Можна тільки порадіти: хто підірвав Кримський міст

Через руйнування секції Кримського мосту у росіян виникнуть проблеми з логістикою. Про це заявив представник ГУР Міноборони Андрій Юсов у коментарі «Суспільному».

«Зараз весь світ бачить багато кілометрові затори і порушення мостових конструкцій. Що стосується додаткових коментарів причин цього — ми не коментуємо. Можна лише процитувати слова керівника ГУР МОУ Кирила Буданова про те, що «Кримський міст — конструкція там зайва», — сказав Юсов.

Він також додав, що підрив мосту — це додаткове ускладнення для росіян.

«Оскільки півострів використовується росіянами як великий логістичний хаб для переміщення сил і засобів в глиб території України. Звичайно, будь-які логістичні проблеми — це додаткові ускладнення для окупантів, які створюють потенційні переваги для українських Сил оборони», — зазначив представник ГУР.

Тим часом в ОК «Південь» вважають, що інцидент на Кримському мосту може бути провокацією окупантів.

«Характерним є те, що за такого зосередження корабельного угруповання в даному районі та загальної напруги на тлі питання щодо пролонгації „зернової угоди“, створення подібних провокацій, про які дуже голосно відразу рапортує окупаційна влада Криму, є типовим способом вирішення подібних питань з боку окупаційної влади Криму та взагалі країни-агресора», — сказала спікер ОК «Південь» Наталія Гуменюк в етері телемарафону.

На думку Гуменюк, рекомендації окупаційної влади їхати населенню в об'їзд через окуповані Запорізьку та Донецьку області можуть бути спрямовані на те, щоб збільшити кількість людей в цих регіонах та звинувачувати Сили оборони в порушенні правил ведення війни під час контрнаступу.

Водночас речник Повітряних сил Юрій Ігнат зазначив, що подіям на Кримському мосту можна лише порадіти.

«Ви можете не тероризувати речників, ніхто і нічого вам, мабуть, не скаже, тому що ніколи це не коментують. Тут можна хіба що порадіти такій ситуації — води нема, моста нема, туристів нема і «хоть камни с неба», — сказав він в ефірі телемарафону.

Раніше ми писали про те, що цього року курортний сезон в окупованому Криму знов не задасться. Адже російським туристам доводиться вистоювати на спеці багатогодинні черги, щоби тільки в'їхати на півострів. А після сьогоднішньої нічної «надзвичайної події» з російського боку на проїзд чекає понад тисячу машин.

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