Вдала операція СБУ: в бухті Новоросійська пошкоджено великий десантний корабель «Оленегорский горняк»

Російський вийськовый флот зазнав чергової атаки, в результаті якої пошкоджено великий десантний корабель «Оленегорський гірник».

Це сталося в результаті атаки дронів у Новоросійській бухті.

Про це повідомляють українські та російські Telegram-канали.

Журналіст Андрій Цаплієнко пише, що операція проводилась Службою безпеки України разом з ВМС.

В результаті атаки «Оленегорський горняк» отримав серйозну пробоїну і наразі не може виконувати свої бойові завдання. Зараз його буксують на ремонт.

Він також публікує відео, на якому видно, як надводний дрон, насичений 450 кілограмами тротилу, атакує ворожий корабель, де перебуває близько 100 чоловік екіпажу.

За даними російського блогера Владислава Позднякова, корабель зазнав серйозних ушкоджень — затопило один із відсіків, унаслідок чого він сильно накренився.

«Оленегорский горняк» — це корабель Північного Флоту. До Чорного моря він заведений з метою підсилення штурмового угруповання та десантування рашистів біля Одеси.

Такі кораблі озброєні двома здвоєними 57-мм артилерійськими установками АК-725 для боротьби з морськими безпілотниками.

Раніше у Міноборони рф повідомляли про атаку дронів на Новоросійську бухту, але йшлося про те, що пошкоджень і постраждалих після атаки морських дронів не було.

Нагадаємо, голова СБУ Малюк говорив, що кораблі рф та Кримський міст є ціллю України. 17 липня в котрий раз знов безпілотниками пошкодили Кримський міст. Це значно ускладнює логістику для росіян, оскільки мостом перекидались військові вантажі на війну в Україну. Зараз рух мостом частково обмежено. На ремонт знадобиться досить багато часу.

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