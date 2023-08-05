Обережність приведе Близнюків до наміченої мети, а життя Тельців заграє новими барвами: гороскоп на 5 серпня 2023 року

Добігає кінця перший тиждень серпня з його порадами астрологів всім знакам зодіаку. Незважаючи на те що сьогодні вихідний, у суботу, 5 серпня будь-які розпочаті справи будуть успішними. У тому числі, й у побутовій сфері. Зірки радять сьогодні звертати увагу на свої дії критично і аналізувати їх. Це дозволить оцінити ситуацію та зробити правильні висновки.

Овен

Перша половина дня сприятлива; постарайтеся встигнути за цей час якнайбільше. Буде можливість навести лад у фінансових справах, укласти угоди, які незабаром принесуть прибуток. Ви легко знаходите спільну мову з керівництвом, спілкуєтеся з представниками державних організацій, можете швидко оформити потрібні документи, інформує Ukr.Media.

У другій половині дня Овнам бажано знизити ділову активність, ще краще відпочити, провести час з близькими. Можливі проблеми на роботі, обговорення багатьох професійних питань утруднено, не виключено конфліктів із колегами.

Телець

Зірки сьогодні на вашому боці, і цим можна користуватись для досягнення будь-яких цілей — і професійних, і особистих, і творчих. Буде шанс втілити в життя якісь ідеї, які ви навіть раніше не розглядали всерйоз. Можна діяти за натхненням, інтуїція веде вас точно до мети.

Ймовірне отримання допомоги та підтримки від людей, від яких ви не очікували нічого доброго; суперники можуть стати союзниками. Для багатьох Тельців цей день пов'язаний із початком стосунків, зовсім не схожих на ті, що були у представників знаку раніше; життя зненацька заграє новими фарбами.

Близнюки

Попри труднощі, ви досягнете поставленої мети. Щоправда, для цього доведеться діяти обережно, ретельно обмірковуючи кожен крок та зважуючи його можливі наслідки. Не всім Близнюкам це видасться цікавим; багато представників знаку занудьгують, почнуть відволікатися і робити одну помилку за іншою.

Успішними сьогодні будуть візити до державних організацій, контактів із представниками влади. Сприятливий день для зайняття спортом, а також для фізичної роботи. Ефективні оздоровчі та косметичні процедури, можна помітно змінити свій зовнішній вигляд на краще.

Рак

Сприятливий та плідний день. Можна досягти успіхів, якщо налаштуватися на серйозний лад і не відкладати складних справ. Можуть з'явитися добрі ідеї, випаде шанс втілити в життя якісь новаторські задуми; від вас знадобляться рішучість і впевненість в успіху.

Навколишні сьогодні частіше, ніж звичайно, звертаються до Раків за допомогою та підтримкою; намагайтеся не відмовляти їм. Можливе відновлення дружніх та любовних стосунків, зміцнення старих зв'язків. Проблеми можуть виникати, але ви не залишаєтеся з ними наодинці, тому й не впадаєте у відчай.

Лев

Сприятливий день, який обіцяє великі успіхи тим, хто не боїться труднощів і готовий працювати понаднормово, якщо це потрібно. Вам вдається займатися кількома справами одночасно і при цьому нічого не забувати. Буде можливість завершити якісь давно розпочаті проєкти та отримати за них щедру винагороду.

Дуже гострим буде ділове чуття представників знаку. Угоди, які Леви укладають сьогодні, є виключно вигідними; покупки виявляються вдалими. У коханні пощастить, якщо ви тонко і ненав'язливо проявите ініціативу.

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Діва

Досить складний день із погляду спілкування. Самостійна робота дуже ефективна і приносить задоволення, а там, де потрібно з кимось домовлятися, постійно виникають труднощі. Колеги частіше звичайного розуміють вас неправильно, а друзі можуть ображатися через дрібниці або знаходити у ваших висловлюваннях прихований зміст, якого там зовсім не було.

Сьогодні Дівам важко дотримуватися раніше складеного плану, тому що постійно виникають затримки, дрібні неприємності, що заважають довести розпочате до кінця. Близькі люди більше, ніж зазвичай, потребують вашої уваги і серйозно засмучуються, якщо не отримують її.

Терези

Імовірні вдалі сюрпризи, приємні збіги. Завдяки їм стане можливим успіх у справах, які раніше здавалися надзвичайно складними. Можна братися за ризиковані проєкти, ви з ними чудово впораєтеся. Однак справді значні перемоги можливі лише в тому випадку, якщо ви оберете надійних союзників, покладатиметеся лише на людей, які вже заслужили вашу довіру. Нові знайомі багато обіцяють, але навряд чи дотримаються слова.

Сьогодні у Терезів ймовірні грошові надходження, є шанс отримати кошти, необхідні для реалізації ваших бізнес-проєктів, початку комерційної діяльності.

Скорпіон

Дуже зручний день з ділової точки зору; успішними будуть багато починань. З'являються гарні ідеї, пов'язані з роботою, є люди, завдяки яким ви зможете швидко втілити задумане в життя. Єдине, чого варто побоюватися — це довгі безпредметні бесіди, які не тільки забирають час, а й позбавляють вас ентузіазму, розхолоджують.

Сьогодні у Скорпіонів можливі цікаві знайомства, зустрічі з незвичайними, визначними людьми. Не виключений і початок романтичних відносин, але розвиватися вони будуть не так динамічно, як вам хотілося б.

Стрілець

Непростий день. Для досягнення успіху сьогодні доведеться докласти неабияких зусиль, а деякі Стрільці, до того ж, змушені будуть піти на серйозний ризик. Можливі труднощі у ділових відносинах, розбіжності з колегами можуть виникати через дрібниці; не виключений і конфлікт із керівництвом.

Однак ситуація незабаром зміниться на краще, якщо ви збережете спокій і всі важливі рішення прийматимете самостійно. Стане в нагоді отриманий раніше досвід, а аналіз старих помилок дозволить уникнути нових.

Козоріг

Будьте обережні. У цей день легко зробити помилку, яка може обійтися дуже дорого. Деяким Козорогам захочеться щось змінити у житті; починати краще з кроків, що не вимагають серйозних зусиль, оскільки сьогодні багато дається вам важче, ніж зазвичай.

Утримайтеся від необдуманих вчинків, намагайтеся розраховувати на свої сили, а не на везіння та підтримку оточуючих. У другій половині дня потрібно буде зайнятися сімейними справами, близькі люди потребуватимуть вашої турботи.

Водолій

Сьогодні Водоліям варто бути обережнішими у першій половині дня; у цей час краще не розпочинати важливих справ та проєктів, а також не обговорювати важливі питання із впливовими людьми. Найчастіше виникають розбіжності з колегами і діловими партнерами, це може ускладнити роботу, перешкодити закінчити справи вчасно.

Поступово вплив позитивних тенденцій посилюється, ви почуваєтеся спокійніше та впевненіше. Відкриваються нові можливості щодо роботи або комерційної діяльності. Загострюється ділове чуття, можливі вигідні угоди.

Риби

Постарайтеся максимально ефективно використовувати першу половину дня: це гармонійний та плідний час. Успіхи у справах будуть тим значнішими, чим більше союзників та однодумців ви знайдете. Сьогодні у Риб можливі цікаві ділові пропозиції, не виключені і грошові надходження.

Пізніше нагадають про себе старі проблеми, доведеться зосередитися на їх вирішенні, хоча ви хотіли б займатися чимось іншим. Можливі розбіжності із членами сім'ї, особливо ймовірні суперечки через гроші. Бажано утриматися від незапланованих покупок — навряд чи вони будуть вдалими.

Раніше астрологи називали п`ять найуспішніших знаків зодіаку серпня 2023 року.

Фото Pixabay

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