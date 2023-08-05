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Спорт

Боксерський поєдинок у США завершився неймовірним нокаутом (відео)

11:16 5 серпня 2023
Джордан Уайт

На арені Wind Creek Events Center у Бетлехемі (США) відбувся вечір професіонального боксу ShoBox: The New Generation. У головному бою в рамках другої напівлегкої ваги (до 59 кг) зійшлися американець Джордан Уайт (15 перемог, 11 з них — нокаутом, 1 поразка), який допомагав своєму другу Девіну Хейні готується до поєдинку проти Василя Ломаченка, і непереможний досі Ерідсон Гарсія (17 перемог, 11 з них — нокаутом, 1 поразка) з Домініканської Республіки.

29-річний Гарсія активніше розпочав поєдинок, намагаючись приголомшити суперника своїм коронним ударом з лівої. Але під час однієї зі своїх спроб приголомшити американця Гарсія нарвався на короткий лівий хук 25-річного Уайта і звалився на підлогу рингу. Нокаутисько!

«Вперше, коли я влучив у нього цим „пострілом“, я знав, що завдав йому болю, бо він відсахнувся і посміхнувся мені. А потім я завдав другого удару і приспав його. Будь-хто, кого я вдарю, буде приспаний», — заявив після перемоги Джордан Уайт, який продовжив свою переможну серію на профірингу до 11 боїв.

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що боксер із США відправив суперника до скандального нокауту на 4-й секунді бою.

Фото Twitter Showtime Boxing

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