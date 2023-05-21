Рано вранці в неділю, 21 травня, на арені MGM Grand у Лас-Вегасі (США) відбувся бій за титул абсолютного чемпіона світу з боксу у легкій вазі між ексчемпіоном світу у трьох вагових категоріях українцем Василем Ломаченком (17 перемог, 11 з них — нокаутом, 3 поразки) та чинним володарем поясів американцем Девіном Хейні (30 перемог, 15 з них — нокаутом), який штовхнув дворазового олімпійського чемпіона на церемонії зважування.

Боксер з Білгорода-Дністровського, який традиційно вийшов у ринг у футболці з релігійною тематикою, з перших секунд бою вміло присікав атакувальний порив суперника, який молодший за нього на цілих 11 років, а наприкінці першого раунду сам «порадував» Хейні серією точних ударів.

Далі Ломаченко взагалі перехопив ініціативу, відвантажуючи американцеві люті серії ударів. Хейні не був поганий, але в його очах часом не було видно впевненості, яку він на кожному розі випромінював перед боєм. Хоча "прилітало" і від нього. Особливо часто в корпус. Ще б пак, адже перевага в зрості (173 см проти 170), а особливо в розмаху рук (180 см проти 166) у Девіна була солідна.

У чемпіонських раундах (10-12-й) перевага Василя, здавалося, стала більш очевидною. Хейні "нахапався", але й сам боляче бив.

У результаті судді одностайним рішенням віддали перемогу американцю (116:112, 115:113, 115:113), який відстояв титул абсолютного чемпіона світу. Василь із прапором України на плечах зустрів вердикт рефері іронічною посмішкою…

Те, що перемога американця є спірною, підтверджує статистика, оприлюднена комп'ютеризованою системою Compubox. Підрахунок показав, що Ломаченко завдав більше ударів (564 проти 405) і більше влучив у ціль (124 проти 110). Він також має невелику перевагу в точних джебах (29 проти 20) і силових (95 проти 90).

«Це найбільше пограбування серед білого дня, — заявив після бою менеджер українця Егіс Клімас. — Для іншої команди Різдво настало влітку. Ми це просто так не залишимо.

Я гарантую, що ми подаватимемо протест. Правосуддя має бути. Підрахунок очок був просто божевільним. Судді не розуміли, як важко працюють бійці, щоб опинитися тут. І бути пограбованим таким чином? Це не прийнятно. Ми це просто так не залишимо. Ми йтимемо до кінця і подаватимемо апеляцію. Можливо, ми не виграємо, але ми маємо показати, що правосуддя має бути".

Взявши після бою до рук мікрофон, Василь сказав, що «хоче повернутися додому, підтримати свою країну та Українську православну церкву».

Зазначимо, що 35-річний Ломаченко перервав у Лас-Вегасі свою переможну серію із трьох боїв. Раніше, нагадаємо, він здолав Масайоші Накатані з Японії (технічним нокаутом), Річарда Коммі з Гани та Джемейна Ортіса зі США (обидва успіхи — одноголосним рішенням суддів).

Тим не менше, Василь гарантовано отримає за бій з американцем 3 млн доларів. Заробіток Хейні більший — 4 млн. Щоправда, до цих сум не входить відсоток із платної трансляції вечора боксу. До того ж, частина гонорару американця піде на виплату штрафу за хамський вчинок під час фінальної дуелі поглядів.

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що мексиканець Сауль Альварес побив до крові британця у чемпіонському бою та поцілував у рингу красуню-дружину.

Фото Twitter Top Rank Boxing

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