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Спорт

Реванш Джошуа — Уайт скасовано за тиждень до бою: зіркового суперважковаговика спіймали на допінгу

16:31 5 серпня 2023
Ентоні Джошуа та Ділліан Уайт

Запланований на 12 серпня на О2 Арені в Лондоні бій-реванш у суперважкій вазі між британцями Ентоні Джошуа (25 перемог, 22 з них — нокаутом, 3 поразки), котрий переможно повернувся в ринг після двох поспіль поразок від Олександра Усика, і Ділліаном Уайтом (29 перемог, 19 з них — нокаутом, 3 поразки) скасовано. Про це повідомив у Twitter знаменитий промоутер Едді Хірн, який заявив, що Уайт попався на допінгу.

За словами бізнесмена, представники антидопінгової агенції VADA повідомили про те, що один із бійців не пройшов тестування на заборонені препарати. Ним виявився Ділліан Уайт, для якого це вже далеко не перший такий випадок. VADA розпочала розслідування у цій справі та обіцяє розкрити всі подробиці згодом. Яку речовину знайшли у допінг-пробі Уайта, наразі невідомо.

Як би там не було, Джошуа хоче таки вийти на ринг 12 серпня. Йому терміново шукають нового суперника. Ризикований варіант. Якщо згадати, що у 2019 році заміна суперника (Джаррел Міллер тоді теж попався на допінгу) призвела до сенсаційної поразки британця від Енді Руїса.

Нагадаємо, що Джошуа та Уайт раніше боксували один з одним двічі. У любителях переміг Ділліан, а ось на профірингу Ентоні у 2015 році здолав опонента технічним нокаутом.

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що бій між Олександром Усиком та Тайсоном Ф'юрі на «Уемблі» зірвано остаточно.

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