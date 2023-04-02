Джошуа — Франклін: як пройшло повернення британця в ринг після двох поразок від Усика (відео)

На О2 Арені в Лондоні відбулося повернення в ринг знаменитого британського суперважковаговика Ентоні Джошуа (25 перемог, 22 з них — нокаутом, 3 поразки), який перед цим програв Олександру Усику в Лондоні та зазнав поразки від українця у бою-реванші в Саудівській Аравії. У 12-раундовому поєдинку на батьківщині 33-річний Ей-Джей переміг 29-річного американця Джермейна Франкліна (21 перемога, 14 з них — нокаутом, 2 поразки), який раніше програв лише Ділліану Уайту.

На кону стояла подальша кар'єра олімпійського чемпіона Джошуа, який у разі невдачі міг повісити рукавички на цвях. Але бій, на який британець вийшов не лише з новим тренером — американцем Дерріком Джеймсом, але й з рекордною для себе вагою 115 кг, пройшов із його перевагою. Єдине, на що розраховував у ході поєдинку Франклін, то це на один вбивчий удар. Але Джошуа був обережний і час від часу боляче бив американця. У підсумку після 12 раундів усі троє суддів віддали перемогу британцю — 118:111, 117:111, 117:111.

За даними системи CompuBox, Джошуа за весь бій викинув 376 ударів, з яких точними виявилися 117. В активі Франкліна — 426 ударів, але цілі досягли лише 58. Цікаво, що за останні два раунди американець завдав лише 6 ударів.

До речі, вже після фінального гонга, коли Ентоні вдарив Джермейна рукавичкою по потилиці, у рингу закипіли пристрасті, і боксери мало не побилися. Вчасно втрутилися тренери.

Зазначимо, що цей успіх став для Джошуа першим з грудня 2020 року, коли він нокаутував болгарина Кубрата Пулєва.

За словами промоутера британця — Едді Хірна, наступний бій за участю Джошуа відбудеться влітку. Суперник поки що не відомий, але найімовірніший кандидат — британець Ділліан Уайт (29 перемог, 19 з них — нокаутом, 3 поразки), котрого Ентоні вже перемагав у грудні 2015 року.

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що Ломаченко та Хейні провели дуель поглядів перед боєм за титул абсолютного чемпіона світу.

Фото Twitter DAZN Boxing

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